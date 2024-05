Após tratamento contra câncer, Simony mostra o cabelo natural: "Muito grande"

A cantora Simony, que realizou tratamento contra um câncer no intestino, ficou feliz ao mostrar o crescimento do seu cabelo

A cantora Simony surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 2, ao mostrar seu cabelo natural. Ela estava em tratamento contra um câncer no intestino desde agosto de 2022, e se surpreendeu com o tamanho dos fios.

Nos Stories do Instagram, a artista mostrou o cabelo e falou sobre o crescimento dele. "Gente, olha isso. Esse cabelo é meu... Está muito grande o meu cabelo, socorro!", disse ela, ao contar que foi no salão de beleza para fazer manutenção.

Depois, no feed do Instagram, Simony postou duas fotos com os fios escovados. "É assim que Deus faz. Viva um dia de cada vez que tudo vai tomando seu devido lugar", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Recentemente, Simony postou uma foto no hospital e falou sobre seu tratamento contra o câncer no intestino. "Fazendo minha imunoterapia sempre com muita gratidão. Tenho mais um ano pela frente. Mas tem 8 meses que não tenho nenhuma célula cancerígena. Vamos em frente, um dia de cada vez", contou.

Confira as fotos:

Simony celebra nova fase na luta contra o câncer

A cantora Simony está radiante com uma novidade em seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que está em fase de remissão e iniciará o tratamento de imunoterapia para seguir em sua recuperação. A novidade foi celebrada por ela em um post nas redes sociais após a consulta em seu médico. Ela contou que todos estão felizes com sua evolução.

"Sim, temos muitos motivos pra sorrir. 8 meses em remissão, um milagre como ele @drfernandomaluf diz, não existe na literatura um caso como o seu. Eu sou muito grata a Deus e toda essa equipe tão linda que torceu, que chorou e que acreditou comigo. @drfernandomaluf eu amo muito você e toda sua família, te admiro como médico, como marido, como Pai, como amigo. Que Deus continue cuidando de nós e que esse resultado permaneça...", disse ela em um trecho. Confira a publicação!