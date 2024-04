Justiça 2: Paolla Oliveira revela como fez para encarnar namorada de Nanda Costa

Paolla Oliveira vai protagonizar cenas quentes com personagem de Nanda Costa. Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, atriz revela como conseguiu papel

Paolla Oliveira (41) está realizada com sua atuação em Justiça 2. Na série que estreia no próximo dia 11 de abril no Globoplay, a atriz vive Jordana, herdeira de um grande fazendeiro casada com Egisto (Marcello Novaes) e que se envolve com a personagem de Nanda Costa (37). Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a artista revela como conseguiu o papel de destaque e reflete sobre o audiovisual atual.

"Algumas pessoas tiveram muitas oportunidades dentro do audiovisual, eu também tive, mas outras estão chegando agora no audivisual fizeram algumas coisas e agora estão alçando voos mariores. Deixo aqui registrado o meu desejo de estar na série, já desejava conhecer a Manuela [Dias, autora], o texto dela, já tinha assistido a série e adorava, o meu desejo de estar com Gustavo [Fernández, diretor] porque só estive com ele em 2005, então tem um mundo que se passou e queria falar sobre isso, sobre como a gente não pode deixar o trabalho do ator estacionar, criar poeira. Eu estava desejando, mesmo quando estava trabalhando quase sem folga, mas queria estar envolvida em arte", conta.

Para viver Jordana em Justiça, Paolla teve que passar por um teste de elenco nos Estúdios Globo. Animada para a estreia na série, a atriz relembra os desafios que enfrentou quando entrou na Globo para atuar em Malhaçãoe emendar um papel em Belíssima em 2005.

"Foi gratificante estar em Justiça e o quanto meus desejos foram atendidos no meu último trabalho dentro da TV Globo. Eu pedi e desejei isso, estive com eles através de um teste. Falei: Onde está o teste?'. Entrei na Globo por teste e meu último trabalho também foi assim. Deixa mostrar o que sei fazer para que vocês conheçam o resto", afirma.

Elogiada pela autora e diretor da série, ela conta ser uma artísta que não espera sentada a oportunidade bater à porta. "Foi uma junção pessoal e profissional o meu desejo como atriz de me renovar. A gente tem que se mover dentro das artes, não se acomodar, a gente nunca está antigo demais ou moderno o suficiente pra fazer diferente."

Namorada de Nanda Costa em Justiça

Na produção do Globoplay, Paolla Oliveira vai protagonizar cenas quentes com Costa. Em entrevista anterior à CARAS Brasil, a atriz faz mistério sobre sua personagem e adianta como foi trabalhar com a colega antes e durante as gravações.

"Encontros como o que tive com a Nanda fazem o trabalho ser sobre o trajeto, além do resultado. Os dias de gravação foram de generosidade, troca e identificação. Nanda, assim como eu, desejou muito estar nesse projeto e é muito apaixonada e intensa no que faz. Só tenho a agradecer", conclui.