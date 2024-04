Filha de Angélica e Luciano Huck surge com bolsa de luxo. Saiba o preço

Filha de Angélica e Luciano Huck, a jovem Eva Huck esbanjou estilo em uma selfie com a mãe e a bolsa luxuosa chamou a atenção

Filha de Angélica e Luciano Huck, a jovem Eva Huck mostrou que está de olho nas tendências de moda. A menina de 1 anos herdou o estilo da mãe e apareceu deslumbrante em uma foto das duas juntas.

Em um álbum no Instagram, a apresentadora compartilhou momento que aconteceram no mês de abril em sua vida e compartilhou uma selfie com a filha. Na imagem, as duas apareceram com roupas pretas e acessórios prateados.

Inclusive, Eva chamou a atenção ao usar uma bolsa de luxo. A menina apareceu com uma bolsa da marca Armani Exchange, que custa cerca de R$ 800.

Eva Huck e Angélica - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck curte passeio com a filha e a esposa

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, no dia 9 de dezembro. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.

Fotos: Edson Douglas / AgNews