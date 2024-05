Marina Ruy Barbosa usa vestido no maior estilo de princesa em Cannes

Marina Ruy Barbosa atrai todos os olhares ao chegar no tapete vermelho de Cannes com um vestido amarelo no maior estilo de princesa

A atriz Marina Ruy Barbosa brilhou ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, neste domingo, 19, com um look poderoso. Ela surgiu com um vestido dourado brilhante com estilo de princesa.

O modelito contava com uma saia volumosa e com camadas e o corpete ajustado e decote poderoso. Para completar o visual, ela usou joias de brilhantes e fez um penteado de coque.

O vestido é da estilista Miss Sohee, que é coreana e mora na Inglaterra. A brasileira Marina Ruy Barbosa foi ao evento para prestigiar a première do filme Horizon: An American Saga, que tem o ator Kevin Costner no elenco.

Marina Ruy Barbosa - Foto: Getty Images

Viagem de Marina Ruy Barbosa com o noivo e os pais

A atriz Marina Ruy Barbosa está na Ásia com sua família após um compromisso profissional por lá. A musa aproveitou alguns dias de folga para explorar a região na companhia do seu noivo, o empresário Abdul Fares, e dos seus pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa.

Nas redes sociais, o pai dela foi o responsável por compartilhar uma foto inédita dos quatro reunidos em um dos pontos turísticos de Seul, na Coreia do Sul. Nas imagens, eles apareceram bem agasalhos por causa do inverno na região nesta época do ano e esbanjaram sintonia.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram a família reunida. “Que demais essa família elegante”, disse um fã. “Família linda, capa de revista. Excelente bom gosto”, escreveu outro. “Que chique!”, declarou mais um.