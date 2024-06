Maya Massafera surge impecável com look chiquérrimo e encanta web

Marcando presença em evento beneficente, Maya Massafera surge impecável com look chiquérrimo e arranca suspiros dos internautas; veja!

A influenciadora digital Maya Massafera vem mostrando cada vez mais seu poder quando a questão é looks! Na última quinta-feira, 13, a famosa marcou presença em um baile beneficente em São Paulo e apostou em um vestido super glamouroso para a ocasião.

Em seu perfil oficial do Instagram, Maya publicou um álbum de fotos dos preparativos para o evento. Nos cliques, ela apareceu com um belíssimo vestido longo da grife Chanel, super justinho ao corpo, combinado com mangas de tule. Para complementar o look, ela ainda usou joias chiquérrimas da Cartier.

A famosa colocou seu carão para jogo e apareceu impecável para as câmeras. No álbum de fotos, ela ainda posou ao lado de Thaila Ayala e Juan Moraes, grandes apoiadores da noite beneficente. Mais tarde, Maya ainda mostrou os bastidores de seus preparos para o evento ao som de I'm Every Woman, de Chaka Khan.

Confira:

Maya Massafera explica motivo de não ter mostrado sua voz

Desde que retornou para a internet após transição de gênero, Maya Massafera tem intrigado seus seguidores por ainda não ter mostrado sua voz para o público, criando até mesmo boatos de que ela teria ficado muda. Recentemente, ela decidiu quebrar o silêncio e explicar o motivo de ainda não ter aparecido falando nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou um textão e negou os boatos sobre sua voz. "O que vocês mais estão perguntando é sobre a voz! Eu não estou muda gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca. Por isso fico poupando de falar muito. Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que eu fiz. Calma que logo vou estar falando normal. Meu novo normal, né? Rs...", esclareceu Maya.

A influenciadora ainda deu detalhes sobre a cirurgia de mudança de voz. "Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca. 'Talvez' eu tenha que refazer a voz daqui 2 mês. Vamos ver...", revelou.

Maya ainda falou sobre um problema que teve com a cirurgia e que também não sabe está satisfeita com seu resultado. "Explicando resumidamente, depois explico com calma: 1uando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não", detalhou a famosa.