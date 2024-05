Maya Massafera explica motivo de não ter mostrado sua voz: "Não estou muda"

Maya Massafera quebra o silêncio e explica motivo de ainda não ter mostrado sua voz após cirurgia de mudança; saiba mais!

Desde que retornou para a internet após transição de gênero, a influenciadora digital Maya Massafera tem intrigado seus seguidores por ainda não ter mostrado sua voz para o público, criando até mesmo boatos de que ela teria ficado muda. Nesta terça-feira, 28, ela decidiu quebrar o silêncio e explicar o motivo de ainda não ter aparecido falando nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou um textão e negou os boatos sobre sua voz. "O que vocês mais estão perguntando é sobre a voz! Eu não estou muda gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca. Por isso fico poupando de falar muito. Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que eu fiz. Calma que logo vou estar falando normal. Meu novo normal, né? Rs...", esclareceu Maya.

A influenciadora ainda deu detalhes sobre a cirurgia de mudança de voz. "Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca. 'Talvez' eu tenha que refazer a voz daqui 2 mês. Vamos ver...", revelou.

Maya ainda falou sobre um problema que teve com a cirurgia e que também não sabe está satisfeita com seu resultado. "Explicando resumidamente, depois explico com calma: 1uando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não", detalhou a famosa.

Internautas questionaram o silêncio de Maya Massafera

Com o mistério de Maya Massafera em torno de sua voz, os internautas começaram a questionar o motivo da influenciadora digital ainda não ter falado nada na internet após sua transição de gênero. Isso porque ao longo dos últimos dias, ela apenas apareceu em fotos e vídeos em silêncio

Nos comentários dos posts, os internautas questionaram o silêncio de Maya. “Queria ver ela falando sem filtro ou Photoshop”, disse um fã. “Ela não fala mais? Só posta foto?”, declarou outro. “Estou ansiosa para ouvir a voz dela”, comentou mais um. “Será que ela ficou muda ou está em fase de adaptação a voz?”, questionou outro.

De acordo com o colunista Leo Dias, Maya Massafera ainda não pode falar na internet sobre sua transição de gênero. Ela está em silêncio porque está negociando com plataformas de streaming para criar um documentário sobre sua transição de gênero. Até que o acordo seja fechado, ela deve ficar em silêncio sobre o seu processo de mudança.