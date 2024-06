Camila Cabello revela verdadeiro valor de bolsa de gelo usada no Met Gala

Após boatos de preço absurdo, Camila Cabello revela verdadeiro valor de bolsa de gelo que usou no Met Gala 2024 e conta perrengue que teve com a peça

A cantora Camila Cabello causou polêmica ao surgir com bolsa de gelo no Met Gala 2024. Isso porque alguns internautas especularam que a peça teria um valor absurdo. Com isso, a artista decidiu acabar com os burburinhos e revelar o verdadeiro preço da bolsa de gelo.

Em participação do The Tonight Show do Jimmy Fallon, a famosa foi questionada sobre o cancelamento na internet sobre o valor da bolsa. O item não passavam de um bloco de gelo com uma flor de bronze no meio. "Havia um boato de que sua bolsa custava US$ 25 mil ou algo assim", disse o apresentador.

Camila disse que se divertiu com a história, mas negou que a peça tenha sido uma peça cara de fazer. "Eu vi um TikTok que tinha um monte de comentários e curtidas que diziam: 'Camila Cabello está sendo cancelada porque gastou US$ 25 mil nesta bolsa de gelo. Eu estava tipo: 'Gente, é água congelada. Vocês podem fazer em casa! Custa água e uma rosa que achamos no [site] Etsy", contou.

Ela ainda revelou que passou por um perrengue com a bolsa de gelo assim que chegou no evento. "Alguém a moveu acidentalmente e antes que eu tirasse uma foto, a bolsa quebrou completamente", revelou a cantora, que viu sua bolsa ficar sem alça. "Eu estava estressada, porque isso não foi planejado e isso é o que você menos quer que aconteça, é como um bando de pessoas famosas olhando para você tendo um colapso nervoso durante a fila antes de tirar sua foto no Met Gala".

A artista seguiu segurando a bolsa diretamente em suas mãos. E ao finalizar, ela revelou qual foi o fim da peça depois do tapete vermelho. "Depois que eu passei pelo tapete vermelho, eu coloquei ela em uma planta, afinal, era só água", revelou Camila.

Confira as fotos da bolsa: