Ticiane Pinheiro mostra álbum de festa de 15 anos e semelhança com Rafa Justus impressiona

Nos preparativos para os 15 anos de Rafa Justus, Ticiane Pinheiro impressionou ao mostrar semelhança com a filha em fase de debutante: "Lembro e amo"

Nesta terça-feira, 18, Ticiane Pinheiro impressionou os seguidores ao abrir o álbum de sua festa de 15 anos. O que chamou a atenção foi a forte semelhança com a filha Rafaella Justus, que completa a mesma idade neste ano.

Nos preparativos para o evento da filha, fruto da relação com Roberto Justus, a apresentadora relembrou a fase debutante. "Estava mostrando meu álbum de 15 anos para a Rafa. Olha que graça! Minha festa foi em [19]91, 16 de junho de 91", iniciou Tici, como é chamada pelos fãs.

As fotos da apresentadora na adolescência, quando era morena e usava franjinha, surpreenderam pela semelhança com a primogênita, que completa 15 anos no dia 21 de julho.

"Foi na Kremlin, uma boate aqui em São Paulo. Eu era 'RP' da Kremlin... Eu, Luana Piovani e um grupo de modelos [...]. Pedi para todas as minhas 15 amigas irem de branco e muitas delas eu tenho contato até hoje [...]. Minha mãe contratou cadetes de surpresa para dançar com a gente [...]. Todo mundo dançou", compartilhou.

"Eu era louca para ser modelo, então minha mãe fez um bolo de top model", completou.

Ainda nos Stories do Instagram, Ticiane Pinheiro abriu detalhes do tão sonhado vestido. "O vestido lindo que usei foi desenhado pela minha mãe e a Kiki [sua irmã]. Para mim, foi meio tudo surpresa. Era muito legal! A festa foi inesquecível. Até hoje lembro e amo. Então, festa de 15 anos acho muito legal fazer. As pessoas falam para viajar e viagem é muito legal, mas festa de 15 anos é marcante. Pode ser uma festa simples, uma festa 'uau', não importa... E a minha foi muito legal", finalizou, com carinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Ticiane Pinheiro surge em clima de romance com o marido durante viagem

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para mostrar que está aproveitando o dia ao lado de sua família. A apresentadora da Record TV, que completou 48 anos no domingo, 16, viajou para Ibiúna, São Paulo, com a família e surgiu em clima de romance com o marido, Cesar Tralli.

Por meio dos Stories do Instagram, a famosa postou uma foto em que aparece beijando o amado, que apresenta o Jornal Hoje, da TV Globo, em meio à natureza. Ao compartilhar o momento romântico, ela colocou um emoji de coração.

Depois, no feed do Instagram, Ticiane posou com as filhas, Rafaella, de 14 anos, e Manuella, de 4, e também com os pais, Helô e Fernando Pinheiro, e o irmão, Fernando Jr. "Nosso sábado feliz rodeada de amor. Curtindo esse final de semana", escreveu ela na legenda. Confira o registro!