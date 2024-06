Equipe de Nahim divulga informações sobre a missa de sétimo dia do cantor

A equipe do cantor Nahim divulgou detalhes sobre a missa de sétimo dia em homenagem ao artista, que morreu na última quinta-feira, 13

A equipe do cantor Nahim divulgou detalhes sobre a missa de sétimo dia em homenagem ao artista, que morreu em sua casa, em Tabuão da Serrão, São Paulo, na última quinta-feira, 13. A cerimônia vai acontecer em duas igrejas e, em uma delas, terá transmissão ao vivo no canal TV Aparecida, no YouTube.

"Teremos a missa de sétimo dia na quinta-feira 20/06/23 às 18:00 na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Domingo 23/06/24 - 19:00 na Paróquia São Benedito: Rua Dr. SÍlvio Dante Bertacchi, 505 - Vila Sonia, São Paulo", diz a legenda da publicação.

Lisa Gomes, cunhada de Nahim, conta suspeitas sobre a morte do cantor

Cunhada de Nahim, Lisa Gomes sugeriu que a baixa visão do cantor pode ter sido um fator contribuinte para seu falecimento. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a repórter do programa TV Fama, da RedeTV!, explicou que o artista havia passado recentemente por uma cirurgia na tentativa de melhorar sua visão.

"Ele tinha catarata e uma visão bem baixa, acho que de um lado ele tinha 20% e do outro tinha 30 ou 10, por isso que ele usava óculos", disse a jornalista, que também cuidava da agenda de shows e contato com a imprensa do cantor.

"Chegou uma época em que o Nahim estava completamente cego, completamente. Ele andava segurando na Andrea, porque ele não conseguia enxergar, ele só identificava as pessoas através dos sons da voz. Aí que a gente começou a se preocupar e procurar médicos para fazer uma cirurgia", explica ela, que em poucos meses conseguiu marcar o procedimento que resolveu parcialmente o problema de Nahim.

Na época, Nahim não quis falar sobre o assunto por ser uma pessoa conhecida. "Ele fez a cirurgia, mas mesmo assim ainda a visão dele estava bem baixa. A gente acha também que esse foi um dos motivos dele ter caído da escada", disse.