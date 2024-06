Lisa Gomes, cunhada de Nahim, revela suspeitas da causa da morte do cantor: 'Sem chão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lisa Gomes comentou sobre sua relação com Nahim e confessou suspeitas em relação a morte do artista

Lisa Gomes, cunhada de Nahim, revelou que a baixa visão do cantor pode ter sido um dos motivos que levou ele ao falecimento nesta quinta-feira, 13, em São Paulo. Em exclusiva à CARAS Brasil, a repórter do TV Fama, da RedeTV!, explicou que o cantor recentemente realizou uma cirurgia para tentar enxergar melhor.

"Ele tinha catarata e uma visão bem baixa, acho que de um lado ele tinha 20% e do outro tinha 30 ou 10, por isso que ele usava óculos", diz a jornalista, que também tomava conta da agenda de shows e contato com a imprensa do cantor.

"Chegou uma época em que o Nahim estava completamente cego, completamente. Ele andava segurando na Andrea, porque ele não conseguia enxergar, ele só identificava as pessoas através dos sons da voz. Aí que a gente começou a se preocupar e procurar médicos para fazer uma cirurgia", explica ela, que em poucos meses conseguiu marcar o procedimento que resolveu parcialmente o problema de Nahim.

Na época, Nahim não queria expor publicamente sua dificuldade por ser uma pessoa famosa. "Ele fez a cirurgia, mas mesmo assim ainda a visão dele estava bem baixa. A gente acha também que esse foi um dos motivos dele ter caído da escada", afirma.

O corpo de Nahim foi encontrado por familiares durante a manhã desta quinta, 13, após a polícia receber uma ligação denunciando o ocorrido. Conforme informações iniciais, ele teria despencado da escada de sua casa depois de um mal súbito, o que lhe causou uma fratura no crânio.

"Esse momento da despedida pra gente foi o pior de todos. Meu marido e eu ficamos sem chão, porque a gente nunca imaginou que o Nahim morreria dessa forma. Para a gente ainda é uma incógnita, é uma morte suspeita, obscura e a gente tá pedindo a Deus que isso se resolva o mais rápido possível, para a gente não ficar martelando com tanta coisa na cabeça", desabafou.

Muito próxima de Nahim, Lisa garante que ele estava passando por um período muito bom da carreira e estava feliz com os resultados. "Estávamos programando para viajar, pra ele fazer esse show aí da festa do morango, estava tudo encaminhado", conta.

Ainda tentando entender os últimos acontecimentos, Lisa garante que as histórias com o cunhado serão levadas para a eternidade. "O Paulo, que é o meu marido, sempre foi um irmão para o Nahim. Um irmão que o Nahim nunca teve, ele sabe de histórias do Nahim que ele vai levar para o túmulo, de coisas que a gente nunca vai contar. Ele confiava em me contar coisas que ninguém sabe, acho que nem a própria Andrea”, finaliza.