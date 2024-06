Adriane Galisteu lamenta morte de Nahim aos 71 anos: 'Estava ótimo'

Em depoimento exclusivo à CARAS Brasil, Adriane Galisteu comentou sobre morte trágica de Nahim após sofrer um acidente doméstico

Adriane Galisteu (51) lamentou a morte do cantor Nahim (1952 - 2024) nesta quinta-feira, 13, em São Paulo. Em depoimento exclusivo à CARAS Brasil, a apresentadora comentou sobre o acidente trágico e confessou que a partida do ex-Power Couple a fez entrar em reflexão sobre a vida.

"Eu fiquei tão triste, acordei com essa notícia horrorosa de manhã, fiquei pensando tanto na vida, quanto ela é um sopro, definitivamente, que a gente tem que viver como se não houvesse amanhã, porque realmente o amanhã pode não chegar"., diz a mãe de Vittório.

A artista completa lamentando Nahim ter partido tão cedo e em um acidente doméstico. "Lamentável o que aconteceu com ele, porque era jovem, setenta e um anos. Ele estava ótimo, ele não estava doente, então é muito triste, fiquei muito triste", finaliza Galisteu, que teve contato com Nahim durante a apresentação do Power Couple 6, em 2022.

Leia também: Irmão de Nahim descobriu morte de cantor através da imprensa: 'Dei um pulo da cama'

O corpo de Nahim foi encontrado por familiares no início desta manhã. Conforme informações iniciais, ele teria caído da escada após ter tido um mal súbito, o que lhe causou uma fratura no crânio.

O sepultamento do cantor está marcado para acontecer nesta sexta-feira, 14, Cemitério Municipal de Miguelópolis, em São Paulo, as 16h. O velório, que será aberto ao público, acontecerá Alesp - Assembléia Legislativa de SP e se inicia a partir das 20h e termina as 10 horas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nahim (@nahimoficial)

ESPOSA DE NAHIM COMPARTILHOU MENSAGEM

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade falou pela primeira vez sobre a morte inesperada dele. O artista foi encontrado sem vida em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. A morte dele foi registrada como suspeita pela polícia após ele ter caído de uma escada.

Nos stories do Instagram, Andreia lamentou a morte do artista e contou que estava na delegacia. "É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, afirmou ela.