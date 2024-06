Cantor Nahim, sucesso nos anos 80, morre aos 71 anos em SP

Ex-participante de 'A Fazenda' e 'Power Couple Brasil', o cantor Nahim foi encontrado morto em sua residência durante esta madrugada, 13

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido como Nahim, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira, 13, em sua casa, localizada em Taboão da Serra, São Paulo. O artista, grande sucesso nos anos 1980, tinha 71 anos.

A ocorrência foi registrada por uma equipe telefônica, que fazia reparos em um poste próximo à residência de Nahim, ao avistá-lo caído no chão da sala. A polícia foi acionada e confirmou o óbito.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado preliminarmente como morte suspeita. Segundo as autoridades, ele teria caído de uma escada.

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, Nahim ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos. Em 2017, o cantor participou do reality show 'A Fazenda' e, em 2022, fez parte do elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora, ao lado da ex-esposa, Andreia Andrade.

Casamento de Nahim e Andreia terminou após 13 anos

Nahim, de 71 anos, e Andreia Andrade, de 51, anunciaram o fim do casamento nas redes sociais em outubro de 2023. O casal, que participou da sexta edição do reality Power Couple Brasil, da Record TV, estavam juntos há 13 anos.

"Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade. Pedimos que respeitem este momento", dizia o comunicado postado nos Stories do Instagram.

Nahim e Andreia, vale dizer, não tiveram filhos, mas a empresária é mãe de Izaac, fruto de um relacionamento anterior. Os dois, aliás, entraram para a lista da 'maldição do Power Couple', já que vários casais que participaram do reality show se separaram.

Dentre eles estão: Gretchen e Carlos Marques, Tati Minerato e Marcelo Galático, Simony e Patrick Souza, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi, Nadja Pessoa e Vinícius D'Black, e Mari Matarazzo e Matheus Yurley.