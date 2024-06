Tati Quebra Barraco relembra como recebeu a notícia da morte do filho

Tati Quebra Barraco conta sobre a decisão de fazer um show logo após descobrir tragédia com o filho, que morreu logo depois

A cantora Tati Quebra Barraco relembrou a morte do seu filho Yuri Lourenço da Silva, que faleceu aos 19 anos de idade. Em entrevista com Manoel Soares, ela contou como recebeu a notícia de que o rapaz foi baleado.

"Eu estava em BH e faltava cinco minutos para subir no palco e meu telefone tocou. Uma amiga minha ligando, falando que ele tinha sido baleado e meu coração de mãe já tinha me falado que não, né?”, disse ela.

Então, ela contou que decidiu fazer o show, mesmo depois da notícia triste da morte dele. "E dali eu tinha a oportunidade e a galera me deu o direito de pensar, de querer subir no palco ou não. Mas se eu não subisse, eu sabia que teria uma multa a pagar. só que na hora eu não levei pelo lado de casos como foi uma perca, de repente eu não poderia pagar, mas eu botei aquilo na minha cabeça e Deus tocou meu coração e falou: faz o que você achar que você deve fazer. E eu vi aquelas pessoas ali, não tinha nada a ver com a minha vida pessoal e nem o que aconteceu com meu filho. Então eu resolvi subir no palco e fazer o show”, afirmou.

Yuri faleceu em dezembro de 2016 ao ser baleado em uma operação policial na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O rapaz chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

Na época, Tati Quebra Barraco lamentou a morte do filho com um texto nas redes sociais. "Meu filho tá sendo difícil de acreditar viu? Como deve ser pra você receber uma mensagem, ligação em meio ao show dizendo que seu filho está morto? Não queira passar nunca pelo o que estou passando. Não queira sentir nunca o que estou sentindo", disse ela.

E completou: "Eu não pude parar o que dei início. Tinha fãs, públicos, o fotógrafo da casa, tinha um contrato assinado. Então tive que terminar o show da boate eleganza com um sorriso no rosto, sem quê, ninguém percebesse. Mas não fui forte o tempo todo, desabei! DESABEI! Mas meu filho... porque isso com a mãe? Em que eu errei?".