Tati Quebra Barraco alfineta esposa de Rodriguinho: ‘Muda a personalidade?’

Após indireta da esposa de Rodriguinho por causa da atitude dele na festa do BBB 24, Tati Quebra Barraco dispara alfinetada

A cantora Tati Quebra Barraco disparou uma alfinetada nas redes sociais neste domingo, 21, após ver a repercussão da atitude de Rodriguinho na festa do BBB 24, da Globo. Durante o show de artistas na casa, ele ficou parado enquanto os outros participantes dançavam e pulavam ao som dos cantores convidados, como Tati Quebra Barraco, Valeska Popozuda e Dj Marlboro.

Então, a esposa de Rodriguinho, Bruna Amaral compartilhou o post de um fã dizendo que ele tem um gosto musical apurado e disse: “Não preciso falar mais nada, né?”. Com isso, Tati compartilhou um vídeo de quando cantou com Rodriguinho no passado e disparou uma indireta.

"Gente! O boato nas redes que Rodriguinho tem o gosto musical apurado. E real, cansou de curtir show da Tati Quebra Barraco e vice e versa. Cantou no meu aniversário e afins. Será que anos depois se muda a personalidade?", disse ela na legenda do post.

View this post on Instagram A post shared by Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarraco)

Rodriguinho fala de Karol Conká

O cantor Rodriguinho teve uma conversa com Wanessa Camargo na madrugada deste sábado, 19, sobre cancelamento. Inclusive, ele comparou o seu caso com o de Karol Conká, que participou do Big Brother e saiu cancelada por causa de sua postura no jogo. Porém, ele disse que isso não deve acontecer com ele.

“Se a gente fizer aquilo ali [que a Karol fez], o pessoal vai odiar. Mas quem gosta da gente vai continuar gostando. Se eu tivesse medo de xingamento acabar com a minha carreira, eu não viria para o BBB”, disse ele.

E ele completou: “A pessoa que gosta de mim e de você não está vendo tudo o que acontece. Me perguntaram: ‘Você não tem medo de ser cancelado?’. Não! Não tenho medo de ser cancelado, sabe por quê? Eu não fiquei 35 anos na minha carreira para chegar num bagulho e um mês acabar tudo isso, não existe”.

Mais cedo, Wanessa Camargo contou, em outra conversa com Marcus Vinicius, que tem medo da rejeição. "Eu tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin [Laden]. Nunca gostei disso", disse ela. Então, ele contou que também se sente assim. "Eu também, isso me dá vários gatilhos de rejeição", afirmou.

Com isso, Wanessa respondeu: "Para mim também. Eu sempre tive medo de rejeição, de ser rejeitada. Desde pequena é um gatilho para mim".