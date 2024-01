BBB 24: Esposa de Rodriguinho desabafa após polêmica em show: ‘Vou ser presa’

Esposa de Rodriguinho desabafa e revela que pretende tomar medidas jurídicas após episódio envolvendo Valesca Popozuda no BBB 24

Na madrugada deste domingo, 21, a cantora Valesca Popozuda surpreendeu ao 'quebrar o protocolo' de não interagir com os brothers e afrontar o cantor Rodriguinho. Mas fora do confinamento no Big Brother Brasil 24, a esposa do pagodeiro, Bruna Amaral, repudiou a atitude da funkeira e limitou seus comentários para não ser ‘presa’.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna apareceu com um filtro distorcido para opinar sobre a polêmica sem citar nomes: "Vocês perceberam que eu não hablei mais, né? Que eu estou quieta. Até porque se eu falar tudo que eu penso, nesse mundo cheio de 'mimimi', eu vou ser presa”, a esposa do artista disparou.

"Mas estou só observando tudo o que está acontecendo. E advogado está trabalhando", Bruna revelou que está tomando medidas jurídicas após o episódio. A modelo também compartilhou uma mensagem que recebeu sobre a polêmica envolvendo o marido. Apesar de evitar comentar sobre o show, Bruna concordou com a seguidora.

“Bruna do céu, eu vendo o Rodrigo no BBB, assistindo esse show de horror que foi hoje, e lembrando que 4 meses atrás vocês estavam no show fod** do Usher, super compreendo as expressões dele. Ele além de ser um baita músico, tem um gosto musical apurado e isso poucos entenderão”, disse a fã e a esposa completou: “Não preciso falar mais nada”.

Esposa de Rodriguinho desabafa sobre polêmica em show - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, Valesca não gostou de ser ‘esnobada' e decidiu confrontar o cantor de uma forma inusitada. a funkeira desceu do palco e fez questão de rebolar na frente do sofá em que o cantor estava sentado, de braços cruzados, assim como fez em outras apresentações na casa mais vigiada do Brasil.

Imediatamente, Rodriguinho levantou assustado e se afastou da dona dos hits ‘Beijinho no ombro’. Essa não foi a única indireta que Valesca deixou para o cantor. Depois que ele criticou a letra de uma canção de Ludmilla, a funkeira fez questão de reproduzir exatamente o mesmo trecho. Em seu perfil oficial no X, a loira confirmou o ‘afronte’ para o pagodeiro.

A Música que todos vão lembrar quando escutar o nome do Podriguinho não vai mais ser a "sorria que eu estou te filmando". Depois dessa noite histórica da Valesca Popuzuda no #BBBB24, a música que será mais associada ao antipático Brother vai ser o hino "Taca O Xerecão No Chão". pic.twitter.com/zaqETeUDXH — Urubu Repórter (@urubureporter1) January 21, 2024

Esposa de Rodriguinho apostava em imagem de 'tiozão'

A participação do cantor Rodriguinho no BBB 24 tem causado reações preocupantes para os integrantes da família do artista, que chegaram a receber ameaças de morte. No entanto, antes da estreia do reality show, a esposa do cantor, Bruna Amaral, não imaginava que ele poderia ser visto como o vilão da temporada.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna abriu o coração sobre suas expectativas para acompanhar o jogo de Rodriguinho. A modelo afirmou que não descartava a possibilidade dele ser taxado como o vilão do programa, mas que seria mais provável ele levar o título de acolhedor, como o ‘tiozão’, ou o 'pai que acolhe e dá conselho' na edição.