BBB 24: Esposa de Rodriguinho apostava em imagem de 'tiozão' para brother

Em entrevista à CARAS Brasil, esposa de Rodriguinho imaginava que rumos do BBB 24 poderiam ser diferentes

A participação do cantor Rodriguinho no BBB 24 tem causado reações preocupantes para os integrantes da família do artista, que chegaram a receber ameaças de morte. No entanto, antes da estreia do reality show, a esposa do cantor, Bruna Amaral, não imaginava que ele poderia ser visto como o vilão da temporada.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna comentou sobre suas expectativas para acompanhar o jogo de Rodriguinho e afirmou que não descartava a possibilidade dele ser taxado de vilão, mas que seria mais provável ele levar o título de acolhedor.

"Correr o risco de ser o vilão da temporada acho que todo mundo corre, todos estão sujeitos a esse risco. Mas acredito que ele será o tiozão da galera, o amigão, o pai que acolhe e dá conselho, o que cuida de todo mundo, porque aqui fora ele é isso", disse.

Ainda segundo a influenciadora, por conta do jeito sincero, ele provavelmente iria atrair muitos aliados para jogar a seu lado. "O ponto forte dele no jogo acredito que seja sinceridade", garantiu.

"Porém essa sinceridade pode ser muito boa ou pode ser muito ruim ou uma qualidade.Eu tenho certeza que ele vai ter vários aliados e ele vai fazer de tudo para proteger esses aliados, para que cheguem juntos até o final do programa", avaliou.

Logo nos primeiros dias do BBB 24, Rodriguinho protagonizou uma baita polêmica após ser flagrado pelas câmeras do programa criticando o corpo de Yasmin Brunet. Ao lado de outros homens, ele também debochou da presença de Davi na casa e da cultura de Isabelle.

Nesta quarta-feira, 17, a equipe do artista emitiu um comunicado informando que ele estava recebendo mensagens de ódio e ameaças de morte. Na tentativa de resguardar o cantor, medidas judiciais serão tomadas. "A equipe e família do participante do BBB vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vêm sofrendo nas redes sociais", dizia a nota.