BBB 24: Valesca Popozuda ‘quebra protocolo’ e afronta Rodriguinho em festa

Gente? Valesca Popozuda perde a paciência e confronta Rodriguinho após ser esnobada durante apresentação em festa do BBB 24

Na madrugada deste domingo, 21, a cantora Valesca Popozuda deu um verdadeiro show para os confinados no Big Brother Brasil 24. É que a loira surpreendeu ao 'quebrar o protocolo' de não interagir com os brothers e afrontou Rodriguinho. Assim como em outras festas, o pagodeiro gerou revolta por ficar sentado e com os braços cruzados durante toda a apresentação.

Mas Valesca não deixou barato após se sentir esnobada e decidiu confrontar o cantor de uma forma inusitada. A funkeira desceu do palco e fez questão de rebolar na frente do sofá em que o cantor estava sentado com cara de poucos amigos. Imediatamente, Rodriguinho levantou assustado e se afastou da dona do hit ‘Beijinho no ombro’.

A Música que todos vão lembrar quando escutar o nome do Podriguinho não vai mais ser a "sorria que eu estou te filmando". Depois dessa noite histórica da Valesca Popuzuda no #BBBB24, a música que será mais associada ao antipático Brother vai ser o hino "Taca O Xerecão No Chão". pic.twitter.com/zaqETeUDXH — Urubu Repórter (@urubureporter1) January 21, 2024

Essa não foi a única indireta que Valesca deixou para o cantor. Depois que ele criticou a letra de uma canção de Ludmilla, a funkeira fez questão de reproduzir exatamente o mesmo trecho em seu show. Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, a loira confirmou que as invertidas não foram coincidências, e sim um ‘afronte’ para Rodriguinho.

Nada de novo, Rodriguinho está (novamente) de costas para a atração. #BBB24pic.twitter.com/nE9QB3tker — POPTime (@siteptbr) January 21, 2024

“Teve recado pras Mulheres se sentirem divas com seu corpo, teve a música da Ludmilla para afrontar, teve Beyoncé, teve Lady Gaga e teve afronte!!! Gostaram do show?”, a cantora perguntou e recebeu apoio nos comentários: “A Valesca é craque de jogo”, disse um. “Entreguem o prêmio do BBB 24 pra Val. Ela ganhou essa edição”, brincou mais um.

Teve recado pras Mulheres se sentirem divas com seu corpo, teve a música da @Ludmilla pra afrontar, teve @Beyonce teve @ladygaga e teve afronte!!! Gostaram do show? #valescanoBBB — Valesca Popozuda #xerecaonochao 💋 (@ValescaOficial) January 21, 2024

Não é a primeira vez:

Vale lembrar que o comportamento de Rodriguinho durante as festas do reality show da Globo está causando burburinhos entre o público, que considerada as atitudes 'desrespeitosas'. Além de detonar o show de Ludmilla, o cantor também não se empolgou e ficou sentado durante toda a apresentação de Léo Santana na casa mais vigiada do Brasil.

Na ocasião, o cantor achou que seria de bom tom assistir afastado dos demais brothers. No início, ele permaneceu em pé, com os braços cruzados e sem interagir com o artista. Por fim, Rodriguinho desistiu de tentar se enturmar e passou a assistir à apresentação sentado e com a cara fechada e sua atitude gerou repercussão entre o público do reality.

Rodriguinho culpa aliado por comentários sobre Yasmin:

Neste sábado, 20, Rodriguinho protagonizou mais um episódio polêmico no BBB 24. É que o cantor voltou a negar que fez comentários controversos relacionados ao corpo de Yasmin Brunet. Mas desta vez, o pagodeiro surpreendeu ao ‘jogar’ a responsabilidade para um de seus aliados no reality show da Globo, o executivo Nizam.

Em conversa com Lucas Henrique e Matteus, o cantor reacendeu a polêmica ao comentar sobre a eliminação de Lucas Pizane, que deixou a casa após não se manifestar sobre as declarações. Os colegas de confinamento queriam entender o que foi dito, mas Rodriguinho omitiu suas críticas relacionadas ao corpo da modelo; saiba o que ele disse.