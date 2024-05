Filha de Ana Maria Braga desabafa sobre críticas por estilo de vida: ‘Esgotada’

Levando uma vida mais simples com o marido e os filhos no campo, filha de Ana Maria Braga se defende de críticas em desabafo nas redes sociais

Na última quarta-feira, 2, Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas relacionadas ao seu estilo de vida. A professora de yoga tem sido alvo de comentários frequentes por escolher se manter afastada dos luxos e residir em um sítio com o marido e os filhos na zona rural do interior de São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Mariana afirmou que não escolheu ‘nadar contra a corrente’ em uma reflexão repleta de metáforas: “O peixe que nada contra a corrente não pensa ao fazê-lo e por isso não se cansa. Ele nada corrente acima, faz seu labor no instinto e confiança de estar em seu lugar, tempo e fazer mais que perfeitos”, iniciou.

Na sequência, a professora desabafou sobre os comentários frequentes: “Já eu, mesmo sem escolha, me sinto esgotada. Mesmo sem escolha, pois não escolhi nadar contra, simplesmente não tenho mais para onde ir nem estar. Cheguei aqui pois nada poderia ser diferente. Ajo por instinto e confiança de estar em meu lugar e tempo perfeitos”, completou.

“Minhas escolhas me definiram; a defesa delas mais ainda pois por ter de defender o que quer que fosse ou seja, já se gasta a preciosa energia que me é destinada. Ganhei muitos rótulos dados pelas mais diferentes lentes das mais diferentes pessoas, mas finalmente somos o que somos, para muito além do que fazemos”, disse orgulhosa.

Mariana então expressou suas críticas: “Adjetivos há muitos e somos cativos em seu uso. Mais fácil rotular pra entender do que conviver, dialogar, conhecer mais. Estamos todos entorpecidos, preguiçosos para o bem viver, viciados em nossa exaustão para a obtenção do status oriundo de uma mentalidade coletiva doentia”, disparou.

Por fim, a herdeira da apresentadora afirmou que acaba superando os comentários e se sente realizada com sua vida: “Uma noite de sono e já esqueço do esgotamento que não escolherei me agarrar. Já a pena não me abandona tão fácil; me falta ainda a prática. Boa semana a todos. Sejamos felizes e prósperos”, ela finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Quem é a filha de Ana Maria Braga?

Vale lembrar que Mariana Maffeis é fruto do antigo relacionamento entre Ana Maria Braga e Eduardo de Carvalho. Professora de ioga, ela pratica a técnica há mais de uma década. Adepta da filosofia Vedanta, de origem indiana, ela é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, Varuna, de 2 anos e do bebê recém-nascido, Hima.

Casada com Badarik González, que também é professor de ioga, a filha de Ana Maria Braga vive uma vida simples com a família na zona rural no interior de São Paulo. "Sempre estive com as crianças e elas não faziam questão de ir para a escola, então, preferi que ficassem em casa. Para mim, é mais rica a experiência em família”, refletiu ela em entrevista à Quem, em 2020.