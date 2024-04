Roberto Carlos tem a fé como um dos seus pilares: 'Ajuda a gente a andar para frente'

Aos 83 anos, ícone da música brasileira, Roberto Carlos compartilha sobre fé e anuncia novo cruzeiro com previsão para 2025

Um dos maiores ídolos da música brasileira, o rei Roberto Carlos completou 83 anos neste mês de abril. E parafraseando uma de suas canções mais lindas, o cantor já viveu muitas emoções. Para dar conta do reinado artístico, ele procura ter uma rotina saudável e ativa, mas tem a fé como um dos seus pilares: "Ajuda a gente a andar para frente".

Com quase sete décadas de carreira, Roberto Carlos confessa que segue a mesma fórmula de sucesso já tem algum tempo: “Minha carreira segue do jeito de sempre: compondo, gravando canções, fazendo shows”, disse. Ele já declarou fazer exercícios, ter alimentação equilibrada e, acima de tudo, cuidar de sua fé. “A fé é muito importante. Ela ajuda a gente a andar para frente, a acreditar no futuro”, ensinou Roberto Carlos.

Ele presenteou os fãs com o lançamento de nova turnê, Eu Ofereço Flores, cuja programação está intensa e internacional! Além do Brasil, o show passará pelo Uruguai, Chile, EUA e até Europa. “Tenho muitos sonhos e continuo um sonhador!”, ressaltou ele, ecoando sentimentos e amor em suas canções. “O amor e o romantismo estão e estarão sempre no meu coração e nas minhas canções”, costuma dizer o ídolo nacional.

Além da turnê, o Rei preparou outra novidade: em 2025 ele voltará a embalar corações em alto--mar, com a chegada do Cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos, com data programada para março do ano que vem e vendas a partir desta terça-feira, 30 de abril.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Nascido na pequena Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Roberto começou a demonstrar sua paixão pela música ainda na infância. Zunga, como era chamado pela família e amigos, começou a estudar violão e piano e, aos 9 anos, fez sua estreia no microfone, por incentivo da mãe e fã número 1, Laura (1914-2010), ao participar de um tradicional programa infantil na Rádio Cachoeiro de Itapemirim.

Com talento de sobra e destemido, ele cantou o bolero Amor y Más Amor, sucesso do uruguaio Fernando Borel (1913-1989). “Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Minhas pernas tremiam. Eu pensava que isso fosse só uma forma de expressão, porque até então, não tinha sentido isso; que coisa impressionante!”, recordou ele, que a partir daquele dia continuou indo todos os domingos à rádio.

De lá para o meteórico sucesso nos palcos não levou muito tempo: tornou-se um ídolo nacional e um especialista em recordes, entre eles, o fato de ser o artista com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira. São mais de 140 milhões de cópias comercializadas. Atemporal, Roberto é responsável por eternizar gestos que habitam o imaginário dos fãs de diferentes gerações.