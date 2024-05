Atriz de No Rancho Fundo revela rotina como descendente indígena: 'Me fortaleço'

Em uma entrevista à CARAS Brasil, Dandara Queiroz, de No Rancho Fundo, revelou que faz questão de manter uma rotina alinhada com a tradição indígena

Destaque na programação da TV Globo com a personagem Benvinda, da novela No Rancho Fundo, a atriz Dandara Queiroz (26) tem celebrado a ótima fase da carreira e sua estreia na televisão. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre como mantém viva em sua rotina detalhes da cultura indígena, a qual é descendente Tupi Guarani.

“Até ontem, eu estava no interior do Mato Grosso do Sul, jantando em frente à TV e assistindo a essas pessoas que hoje são meus colegas de profissão. Essa ficha vai caindo aos poucos e direto me pego sorrindo à toa com esse sonho que, agora, é realidade”, celebra ela, que antes de ser atriz é formada em arquitetura.

Além de suas conquistas profissionais, Dandara celebra a oportunidade de disseminar por todo o Brasil a cultura e os valores de seus ancestrais, algo que tem muito orgulho. “A questão social e política dos indígenas do nosso País chegou com muita força à arte. São pautas da nossa realidade sendo expressadas nas composições, nos instrumentos, na dramaturgia, na moda e na dança. Estamos no momento de colocar para fora tudo o que a nossa ancestralidade nos ensinou. A dramaturgia está apoiando muito esse lugar. Eu sou muito grata a isso”, afirma ela.

Leia também: Ator de ‘No Rancho Fundo’ rebate críticas à caracterização: ‘Sujos e miseráveis’

Apesar de ter se distanciado um pouco de sua aldeia durante o período de gravação da novela, Dandara conta que faz questão de levar para a sua vida tudo o que aprendeu ao lado de sua comunidade. "Uma virtude que eu uso muito no meu dia a dia de trabalho é a gratidão e a coletividade. Nas nossas comunidades isso é primordial, somos muito unidos e pensamos no coletivo. É assim que entendemos o ditado divino de amar aos outros como a si mesmo", explica.

A atriz também conta que, para além do social, ela também carrega consigo os ensinamentos espirituais de seu povo. "Me fortaleço emocionalmente, espiritualmente e fisicamente de diversas formas com a minha cultura", diz.

"Por exemplo, minha concentração com o rapé, minha proteção com o petyngwá — o nosso cachimbo sagrado com defumação de tabaco —, os nossos cantos sagrados como o Boraí, que simboliza o nosso amor e gratidão por tudo que Nhanderú, o grande espírito, nos oferece nesse mundo. Também gosto de falar no nosso idioma e preparar alimentos nutritivos como banana, peixes, mandioca e chás das ervas que pego na aldeia e levo para a cidade", finaliza.