Maternidade muda o olhar de Day Mesquita sobre a vida: 'Mais empatia'

Em entrevista à Revista CARAS, Day Mesquita fala sobre encarar turbilhão de emoções e encanto com novo mundo de complexidades da maternidade

Um turbilhão de emoções. É assim que Day Mesquita (38) define sua vida como mãe. Desde o nascimento do pequeno Dom (1), a atriz já viveu experiências que moldaram sua visão, trazendo um outro olhar sobre a vida. “São desafios que vêm e vão com as mudanças de fase, com o desenvolvimento e com os aprendizados, tanto dos filhos quanto nossos. A maternidade é algo muito potente”, avalia ela, que enxerga o Dia das Mães como uma data bastante nostálgica. “Acabo me reconectando com todo o processo da minha vida como mãe. É especial demais revisitar o começo de tudo e relembrar alguns momentos”, entrega Day.

Além de reflexões, o despertar maternal também trouxe mudanças no relacionamento de Day com sua mãe, Regina Proença (65). Desde a chegada de Dom, a proximidade entre elas se intensificou e a atriz reconhece o papel fundamental da matriarca em sua rede de apoio, proporcionando não apenas suporte prático, mas também uma compreensão mais profunda das complexidades da maternidade. “Agora que estou vivenciando tudo isso, a enxergo de outra forma. É um olhar de mais empatia e mais amor, pois, enfim, sei exatamente o que é esse mundo de sentimentos e complexidades que envolve a maternidade”, declara.

Embora se mostre cada dia mais apaixonada pelo parceiro, o produtor Pedro Saeys (29), de quem está noiva, Day descarta aumentar a família por enquanto. “Quero agora focar na minha retomada aos trabalhos, nos projetos futuros, além, claro, dos cuidados com o Dom”, afirma ela, que, em breve, poderá ser vista nas séries Caminhos e Tudo de Bom, ambas previstas para estrearem nas plataformas de streaming.

FOTOS: L.A. FOTO ESTÚDIO