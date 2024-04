Roberto Carlos faz 83 anos com alma e coração renovados: 'Continuo um sonhador'

Sem perder essência romântica e com fôlego de sobra, Roberto Carlos lança turnê e anuncia novo cruzeiro

Não faltaram emoções — e de todos os tipos, diga-se de passagem — na celebração dos 83 anos do rei Roberto Carlos. Dono de voz inconfundível e colecionador de sucessos e de súditos, o cantor segue a todo vapor e tem feito do tempo uma espécie de combustível de sua arte, afinal, após mais de cinco décadas de carreira, ele encontra inspiração para se reinventar, mas sem deixar de lado a essência romântica e cativante que o consagrou como um dos maiores artistas do Brasil.

Prova disso é que, em seu aniversário, ele presenteou os fãs com o lançamento de nova turnê, Eu Ofereço Flores, cuja programação está intensa e internacional! Além do Brasil, o show passará pelo Uruguai, Chile, EUA e até Europa. “Tenho muitos sonhos e continuo um sonhador!”, ressaltou ele, ecoando sentimentos e amor em suas canções. “O amor e o romantismo estão e estarão sempre no meu coração e nas minhas canções”, costuma dizer o ídolo nacional.

Além da turnê, o Rei preparou outra novidade: em 2025 ele voltará a embalar corações em alto--mar, com a chegada do Cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos, com data programada para março do ano que vem e vendas a partir de 30 de abril. A exemplo de aniversários anteriores, o cantor se organizou para celebrar a data da maneira que mais gosta: em cima dos palcos. A grande apresentação seria na capital paulista, mas poucas horas antes do show, autoridades anunciaram o cancelamento do evento para a tristeza e surpresa dos fãs.

O motivo apontado foi a falta de segurança do local, de responsabilidade da empresa organizadora. “Eu tive de cancelar o show do Roberto Carlos com uma dor no coração enorme. Eu queria, inclusive, estar lá no show. Mas era uma situação de insegurança”, lamentou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (56). O contratempo, no entanto, não abalou o rei!

Sem perder sua majestade, dois dias depois, ele desembarcou na cidade de São José dos Campos, no interior paulista, e, diante de uma plateia de quase 5000 pessoas, foi recebido com aplausos e um afinado coro de Parabéns a Você ao som dos músicos da banda. “Obrigado por esse carinho, por esse amor. Por essa coisa linda. Não sei nem o que dizer. Não é sempre que a gente chega ao palco e recebe um aplauso como esse e uma manifestação como essa. Eu acho que vou dizer uma coisa para vocês, sempre o mais importante, obrigado por esse carinho, eu amo vocês”, se declarou ele, na sequência entoando Emoções.

E se o público e os fãs tornaram o aniversário do rei especial, uma legião de amigos e fãs ilustres endossou as felicitações. “Hoje é o dia de celebrar uma lenda da música brasileira e um grande ícone de talento e carisma. Além, claro, das músicas inesquecíveis que marcaram gerações. Que seu novo ano de vida seja incrível, rei Roberto Carlos!”, falou Flávia Alessandra (49), “Feliz aniversário para o nosso grande rei”, exaltou Adriane Galisteu (51). “Salve, Roberto! Feliz aniversário com saúde e alegria”, afirmou Zeca Pagodinho (65). “A minha admiração e respeito por ele não têm tamanho. Mestre das canções românticas, intérprete oficial das nossas emoções”, falou Frejat (61).

Nascido na pequena Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Roberto começou a demonstrar sua paixão pela música ainda na infância. Zunga, como era chamado pela família e amigos, começou a estudar violão e piano e, aos 9 anos, fez sua estreia no microfone, por incentivo da mãe e fã número 1, Laura (1914-2010), ao participar de um tradicional programa infantil na Rádio Cachoeiro de Itapemirim. Com talento de sobra e destemido, ele cantou o bolero Amor y Más Amor, sucesso do uruguaio Fernando Borel (1913-1989). “Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Minhas pernas tremiam. Eu pensava que isso fosse só uma forma de expressão, porque até então, não tinha sentido isso; que coisa impressionante!”, recordou ele, que a partir daquele dia continuou indo todos os domingos à rádio.

De lá para o meteórico sucesso nos palcos não levou muito tempo: tornou-se um ídolo nacional e um especialista em recordes, entre eles, o fato de ser o artista com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira. São mais de 140 milhões de cópias comercializadas. Atemporal, Roberto é responsável por eternizar gestos que habitam o imaginário dos fãs de diferentes gerações. O principal deles são as rosas que ele carinhosamente beija e distribui ao público a cada show. “As mulheres fazem parte da minha vida, do meu trabalho, das minhas composições; a maior parte das músicas que tenho feito tem mulheres no meio!”, falou ele.

Quanto às suas canções, é quase impossível não conhecer e se emocionar com hits como Emoções, Detalhes e Como É Grande Meu Amor por Você. “Minha carreira segue do jeito de sempre: compondo, gravando canções, fazendo shows”, disse. E para dar conta do reinado na música, Roberto procura ter uma rotina saudável e ativa. Ele já declarou fazer exercícios, ter alimentação equilibrada e, acima de tudo, cuidar de sua fé. “A fé é muito importante. Ela ajuda a gente a andar para frente, a acreditar no futuro”, ensinou ele, durante entrevista para CARAS, no fim do ano passado.

