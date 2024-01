Roberto Carlos: Parcerias, renovação de público e lançamentos, confira balanço de 2023 do astro

Roberto Carlos celebrou a chegada do novo ano com um show para mais de 500 mil pessoas

Roberto Carlos celebrou a chegada do novo ano ao iniciar o Réveillon Fortaleza 2024 com um show para mais de 500 mil pessoas na Praia de Iracema na última sexta-feira, 29. Com realizações em várias frentes, o astro viveu um ano agitado em 2023 e contou com novas parcerias, renovação de público e lançamentos na vida profissional. Confira como foi o balanço de 2023 de Roberto Carlos.

Em mais uma edição de seu especial no final deste ano, Roberto Carlos aproveitou para inovar nas parcerias e renovar o público com duetos com novos artistas. Durante o programa, o artista viveu um encontro de gerações ao receber os cantores Jão, Luiza Sonza, Mumuzinho e Ana Castela, além da participação de Paulo Vieira e Fábio Junior. Liderando os tópicos de tendência do X, o antigo Twitter, o especial teve a melhor performance de audiência dos últimos cinco anos.

Em 2023, Roberto Carlos realizou mais de 50 shows e lotou estádios pelo Brasil, como o Arena Fonte Nova e o Arena das Dunas. Além das performances em terra, o cantor também se apresentou em seu aclamado cruzeiro em março e encerrou o ano de shows na Praia de Iracema, em Fortaleza, com a apresentação para mais de 500 mil pessoas.

O astro celebrou os 30 anos da CARAS em 2023 e recebeu uma joia especial feita por Rosana Chinche (64), do Atelier 17, para comemorar a data. “Muito obrigado à CARAS e a todos que fazem parte da revista, que tem me prestigiado e me respeitado durante todos esses anos”, destacou o ídolo, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. O artista ainda teve a carreira marcada com o lançamento da música Eu Ofereço Flores, em novembro, e já se prepara para as novidades de 2024. Roberto Carlos deve embarcar em turnê mundial neste ano, que vai contar com shows na Europa, América do Sul e Estados Unidos.

