De boatos de gravidez a novo namoro, confira o que rolou na virada do ano dos famosos

O ano de 2024 já chegou e os famosos não deixaram a noite da virada passar despercebida. De boatos de gravidez e confirmação de novo namoro até invasão de palco, confira o que rolou na virada do ano das celebridades e como elas curtiram o réveillon.

Larissa Manoela passou a virada de 2023 para 2024 ao lado de André Luiz Frambach, com quem se casou em dezembro, e da família do marido. "Vem 2024! Que o novo nos traga ainda mais saúde, paz, amor e esperança", escreveu nas redes sociais com cliques da noite especial. Os registros chamaram a atenção dos internautas, que suspeitaram uma possível gravidez pelo look da artista. "Não sei porque, mas a Larissa está com uma carinha de gravidinha", disse um. "Também achei", afirmou outro fã. "A barriga está saliente", opinou outro.

Além da atriz, quem também levantou suspeitas de uma gravidez na virada do ano foi Andressa Suita. Nas redes sociais, ela mostrou o look que escolheu para o réveillon, um vestido bem soltinho que escondeu a barriga, e intrigou os fãs. A artista aproveitou a data para refletir sobre o novo ano:"2024, estou pronta para os novos desafios que escolhi para mim. Último dia do ano no nosso paraíso particular, ansiosos pela parte que logo mais estará aqui", declarou ela, que atravessou a data ao lado da família.

A virada do ano ainda marcou a chegada de novos relacionamentos no mundo dos famosos. Mel Maia aproveitou o réveillon para assumir o namoro com o surfista João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de um romance desde novembro. Na noite especial, com os primeiros registros ao lado do amado, a atriz se declarou nas redes sociais: "Seu amor me consertou".

Outras celebridades receberam 2024 já trabalhando. Entre artistas que apresentaram a chegada do novo ano até cantores que atravessaram a passagem com muita música, quem chamou atenção durante a noite foi Ludmilla.

A estrela, que apresentou show na praia de Copacabana no réveillon, presenciou uma invasão no seu palco durante a performance. Rapidamente, a artista deixou o espaço às pressas, seguranças entraram em ação e conseguiram retirar os responsáveis. Ludmilla conseguiu voltar em tempo de retomar a música sem prejudicar a apresentação e recebeu elogios na web pelo profissionalismo.