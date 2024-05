Indireta? Influencer que foi vista com o ex-BBB Davi faz post enigmático

Influencer que foi vista com o ex-BBB Davi em restaurante na Bahia faz post em tom de indireta nas redes sociais e desativa comentários

A influenciadora digital Bárbara Contreras, que foi vista com o ex-BBB Davi Brito em um restaurante e em um restaurante na Bahia, surpreendeu ao fazer um post enigmático nas redes sociais. Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de dancinha no Instagram e escreveu uma mensagem que foi vista com tom de indireta.

Enquanto dançava ao som de Barulhinho do Amor, de Patrick DJ, DJ Jonatas Felipe e MC Gw, ela escreveu a mensagem: “Quem deve respeito é quem namora, eu sou solteira, devo nada a ninguém”. Porém, ela bloqueou os comentários no post e permitiu apenas curtidas dos seguidores.

View this post on Instagram A post shared by babs ❤️ (@barbaracontreras3)

O primeiro encontro do ex-BBB Davi Brito com Bárbara aconteceu em um condomínio de luxo na Bahia e ela contou a história na internet. Ela estava hospedada no mesmo condomínio onde Davi está morando com sua família e contou que a foto deles juntos foi apenas como fã. "Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", afirmou ela.

Davi rebateu críticas

A vida pessoal de Davi Brito, campeão do BBB 24, ganhou mais um capítulo esta semana. Isso porque o jovem foi visto ao lado de uma influenciadora digital durante um jantar em Salvador na última terça-feira, 30, e despertou curiosidade do público.

Solteiro desde o fim de seu relacionamento com Mani Reggo, Davi Brito reforçou que é livre para decidir o que quer fazer. Visivelmente chateado com as especulações a respeito de sua vida pessoal, o baiano lamentou a onda de ataques.

"Não posso fazer mais nada, tudo sou criticado, estão querendo queimar minha imagem, meu filme e não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, parem de ficar me julgando todo tempo. Estou vivendo. Não vou ficar maluco, depressivo... As pessoas que estão pensando que vão me atingir, não vão", declarou o ex-BBB.

E completou: "Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor". Em seguida, sem muitos detalhes, Davi afirmou que cabe somente a ele resolver algo com a ex-namorada.

"O relacionamento que eu tinha [com Mani Reggo], cabe a mim resolver... Estou passando pra deixar esse recado para vocês. Estou seguindo minha vida. Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer quem quer me ver bem", desabafou o jovem, por fim.