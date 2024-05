Davi rompe o silêncio e rebate críticas após flagra com influenciadora

Novo affair? Campeão do BBB 24, Davi se pronunciou após ser fotografado ao lado de influenciadora durante jantar em Salvador

A vida pessoal de Davi Brito, campeão do BBB 24, ganhou mais um capítulo esta semana. Isso porque o jovem foi visto ao lado de uma influenciadora digital durante um jantar em Salvador na última terça-feira, 30, e despertou curiosidade do público.

Após o ocorrido ficar entre os assuntos mais comentados do momento, Davi decidiu romper o silêncio e se pronunciou sobre o suposto affair. No início da tarde desta quinta-feira, 2, ele abriu uma live em seu Instagram oficial e rebateu as críticas que vem recebendo desde a primeira vez em que foi flagrado com Bárbara Contreras.

Solteiro desde o fim de seu relacionamento com Mani Reggo, Davi Brito reforçou que é livre para decidir o que quer fazer. Visivelmente chateado com as especulações a respeito de sua vida pessoal, o baiano lamentou a onda de ataques.

"Não posso fazer mais nada, tudo sou criticado, estão querendo queimar minha imagem, meu filme e não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, parem de ficar me julgando todo tempo. Estou vivendo. Não vou ficar maluco, depressivo... As pessoas que estão pensando que vão me atingir, não vão", declarou o ex-BBB.

E completou: "Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor". Em seguida, sem muitos detalhes, Davi afirmou que cabe somente a ele resolver algo com a ex-namorada.

"O relacionamento que eu tinha [com Mani Reggo], cabe a mim resolver... Estou passando pra deixar esse recado para vocês. Estou seguindo minha vida. Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer quem quer me ver bem", desabafou o jovem, por fim.

A ficha dele está caindo, é exatamente por isso, Davi! O sistema foi feito para que pessoas como você e como nós não possam crescer e chegar ao topo, e quando chegamos, eles trabalham a todo custo para nos derrubar de lá. pic.twitter.com/9rtxwpUfkR — Jotta’’ (@IamJottaa) May 2, 2024

Davi para de seguir influenciadora

Parece que aconteceu alguma coisa entre Davi e a influenciadora com quem ele foi flagrado nos últimos dias, Bárbara Contreras. Depois deles se aproximarem, segundo ela, ao pedir uma foto com o ex-BBB por ser fã dele e acabarem sendo flagrados jantando juntos em Salvador, na Bahia, eles não se seguem mais.

Entre diversos motivos, um notado pelos internautas seria uma curtida da moça em um comentário falando para ela "tirar até as cuecas dele". Depois de perceberem essa curtida, Bárbara tirou o like da postagem e após isso veio o unfollow do campeão do BBB 24.