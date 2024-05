Ex-BBB Davi Brito responde pergunta sobre novo amor

Milionário e solteiro, o ex-BBB Davi Brito foi questionado por fã sobre a procura por um novo amor e teve uma reação inesperada

O ex-BBB Davi Brito está milionário, mas segue solteiro. Em uma interação com os fãs nas redes sociais, ele foi questionado sobre a procura por um novo amor e brincou em sua resposta.

Um fã quis saber se ele já está apaixonado novamente, mas ele negou. “Não”, respondeu ele, que ainda fingiu que estava chorando. O vídeo da resposta dele repercutiu nas redes sociais.

Vale lembrar que Davi está solteiro desde que saiu do BBB 24, da Globo. Ele terminou o namoro com Mani Reggo logo depois de reencontrá-la no hotel após a vitória no reality show.

View this post on Instagram A post shared by SPLASH UOL (@splash_uol)

Reencontro de Davi e Mani

A separação de Davi Brito e Mani Reggo deu o que falar na internet depois que ele venceu o BBB 24, da Globo. Isso porque os fãs esperavam um grande reencontro entre eles, mas descobriram que tiveram um atrito e terminaram o romance. Agora, a cena de um reencontro deles foi exibida no documentário foi a vida dele, que foi lançado pelo Globoplay nesta quarta-feira, 8.

Na cena, o documentário revelou que as imagens foram gravadas em Salvador, na Bahia, no dia 29 de abril de 2024, quando os dois aceitaram se reencontrar. Logo depois, o público pode ver uma imagem de Davi e Mani se abraçando quando ela chega em uma sala de estar e eles conversam.

Porém, o documentário não revelou o que eles conversaram. “A intimidade da conversa foi preservada. Desejamos que suas escolhas sejam respeitadas. Mani decidiu não dar entrevista para o documentário”, escreveram na tela.