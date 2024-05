Whindersson Nunes diverte ao comentar semelhança com novo visual de Vitão

Muito parecidos? Whindersson Nunes surpreendeu ao ter aparência comparada com a de Vitão em rara aparição do cantor nas redes

O humorista Whindersson Nunes surpreendeu os internautas na última quinta-feira, 2, ao compartilhar uma nova foto do cantor Vitão. Após a imagem viralizar nas redes, o artista brincou com uma possível semelhança entre os dois.

Afastado dos holofotes há algum tempo, Vitão surgiu na imagem com o cabelo cacheado, bem parecido com o visual adotado por Whindersson. Provando que tudo em está em paz, o humorista divertiu os seguidores ao comentar sobre a mudança do cantor.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Whindersson Nunes repostou a foto de Vitão e escreveu: "Fake news que botei piercing!". Isso porque, diferente dele, o músico possui o acessório no nariz.

Vale lembrar que o cantor desapegou dos fios longos e decidiu raspar a cabeça em 2023. Desde então, ele tem deixado os cachos crescerem novamente. Whindersson, por sua vez, também abandonou o cabelo longo há algum tempo e assumiu as madeixas naturais.

Fake news q eu botei pirci https://t.co/fdqtHpWOK2 — Whindersson (@whindersson) May 2, 2024

Para quem não sabe, Vitão namorou com a cantora Luisa Sonza após a artista anunciar o fim de seu casamento com Whindersson Nunes, em 2020. Em outubro de 2023, os dois trocaram interações nas redes sociais e mostraram ao público que nunca existiu rivalidade.

A situação aconteceu logo após um seguidor comentar que os problemas enfrentados por Vitão na época seriam culpa de Whindersson. O humorista, então, decidiu responder o ataque e acabou de vez com os rumores de que os dois estariam brigados.

"Sempre desejei o melhor pro Vitão", retrucou o piauiense. Em seguida, Vitão respondeu o famoso: "Obrigado por isso, irmão. Desejo o mesmo pra nós, e que cada um possa seguir fazendo seu trabalho em paz. Sempre te achei um artista f*da, quando entenderem que esse problema que criaram entre a gente nunca existiu, eles param".

Whindersson Nunes revela semelhança com personagem de 'Bebê Rena'

Whindersson Nunes surpreendeu os seguidores das redes sociais neste domingo, 28, ao revelar que já passou por situações semelhantes à série 'Bebê Rena', sucesso da Netflix. Na produção, o aspirante a comediante Donny Dunn, vivido por Richard Gadd, é perseguido e abusado por uma mulher por anos.

Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, o youtuber e humorista deu detalhes sobre a situação. "Já passaram pela minha vida quatro pessoas como da série "Bebê Rena", três mulheres e 1 homem", contou ele.

"O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho. A outra, uma senhora que me manda mensagens há 5 anos (até hoje), ela briga comigo, me pede desculpas, me desculpa por eu não abrir as mensagens, como se ela tivesse um relacionamento comigo em que eu não participo. Outra me perseguiu por dois anos, ia em alguns lugares que eu fazia show, mandava foto do lado de fora, essa eu fiz B.O, aí nunca mais ouvi falar dela. A outra não vou contar porque é muito específico, e também ela não me fez nada, só era estranho o que acontecia", acrescentou.