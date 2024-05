Jojo Todynho registra encontro especial com Viviane Araújo em academia

Após compartilhar seu treino puxado, a cantora Jojo Todynho publicou uma foto 'tietando' a musa Viviane Araújo na academia

Provando cada vez mais que está realmente focada na vida fitness, a cantora Jojo Todynho iniciou esta sexta-feira, 3, realizando exercícios físicos na academia. Como de costume, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, compartilhou com os seguidores alguns detalhes de seu treino puxado e surpreendeu com a determinação em malhar logo cedinho.

Além de registros do treino, Jojo também dividiu com os fãs uma foto para lá de especial com a atriz Viviane Araújo, que também estava na academia. Na imagem publicada em seus stories, a cantora posou ao lado da musa e encantou os seguidores com o encontro.

Vivi Araújo, por sua vez, também repostou a selfie com Jojo Todynho tirada nesta sexta-feira, 3, e aproveitou para mostrar um pouco de seus exercícios em seu perfil oficial no Instagram. Nos últimos dias, inclusive, a famosa se gravou após o treino na academia e impressionou ao exibir seu shape saradíssimo no espelho.

Recentemente, Jojo Todynho mostrou como está seu corpo e aproveitou para alfinetar quem gosta de falar sobre sua aparência. "Não fale do meu corpo, melhore o seu… Vou no meu ritmo, vivendo o MEU processo e dispensando seu achismo", declarou a artista na legenda.

Além disso, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?' já afirmou não gostar de receber certos 'elogios' em relação ao seu peso. Em um desabafo, ela contou que estava na rua, a caminho de uma clínica de estética, quando passou na frente de uma academia de crossfit e algumas mulheres gritaram na rua "Gostosa", "Maravilhosa" e "Tá magrinha hein".

"Chamar uma pessoa de magrinha não é elogio. É a mesma coisa que você falar "você está gordinha hein", também é ofensivo, não é ofensivo? Isso é comparação do corpo da pessoa. Eu não estou perguntando pra alguém se eu estou magrinha. Elogio é você dizer que está gostando do meu incentivo. Falar que eu estou magrinha, é fazer comparação com o corpo da pessoa, isso não é elogio, e eu tenho direito de gostar, ou não", desabafou.

"Sou chata, existem tantas maneiras de elogiar alguém. Não foram vocês mesmas que foram defender quando o Rodriguinho fazia comparação com o corpo da Yasmin? Vocês estão cometendo o mesmo erro. Chegam muitas pessoas na minha DM dizendo que sonham em me ver vestindo 38, nunca verão. não busco vestir 38. Emagrecer é uma consequência de um procedimento que eu fiz, mas eu nunca me imagino sendo uma mulher 38, eu busco saúde", finalizou Jojo.

Jojo Todynho explica decisão em mudança de hábito após bariátrica

Desde que realizou a cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho decidiu mudar completamente seus hábitos e adotou uma nova rotina fitness. Muito focada em sua saúde e bem-estar, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou aos fãs que diminuiu a ingestão de bebidas alcoólicas.

Em seus stories no Instagram, Jojo contou que a decisão tem impacto direto no procedimento, realizado em agosto de 2023. De acordo com a famosa, o álcool apresenta um efeito mais rápido em pessoas que já fizeram bariátrica.

"Sou uma nova mulher, hein. Não estou bebendo. Primeiro porque é responsabilidade, se beber não dirija, se dirigir não beba… Tudo eu tenho motivo pra tomar birinight, mas só que em casa", iniciou a futura advogada.

E completou: "Porque a pessoa que fez a bariátrica, o álcool dá alegria rápida. Você fica igual coringa, rindo à toa. Tem que manter a postura, né. Na rua, tem que manter (a postura). Tomo só uma tacinha…".