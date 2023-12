Além de Nattan, confira famosos que foram afastados dos palcos em 2023

Nattan surgiu abalado nas redes sociais na madrugada deste domingo, 31, após cancelar show na Virada em Recife por problemas de saúde

Nattan, também conhecido como Nattanzinho, chamou a atenção da web após surgir abalado nas redes sociais na madrugada deste domingo, 31, depois de cancelar show que realizaria na Virada em Recife. Com problemas saúde, o cantor seguiu a recomendação médica e deve passar por bateria de exames. Além de Nattan, confira famosos que também foram afastados dos palcos em 2023.

Em setembro, Wesley Safadão precisou ser afastado dos palcos por orientação médica para cuidar da saúde mental após ter crises de ansiedade. Em entrevista ao Fantástico, o cantor contou que estava mentalmente esgotado e relembrou um episódio com a doença.

"Estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal dentro do carro. Começou a faltar ar, eu queria respirar e não conseguia. 'Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo'. Eu não sentia os meus dedos. Eu não queria acreditar que eu estava com crise de ansiedade. Então, assim, eu era uma bomba relógio que estava me estressando facilmente por poucas coisas", explicou.

No final do mês, Wesley Safadão voltou aos palcos e explicou a retomada para seus seguidores nas redes sociais: “Uma das perguntas que eu mais mais recebi foi: ‘Você está bem mesmo?'. Se eu disser para vocês que eu estou 100%, eu estou mentindo. É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo longe dos palcos, como foi indicado, dois, três meses”.

Outra artista que também precisou ser afastada dos palcos em 2023 foi Joelma. Em julho deste ano, a cantora anunciou uma pausa em sua agenda de shows após passar mal durante uma de suas apresentações. Diagnosticada com sinusite bacteriana, ela ficou afastada para cumprir tratamento e retomou o lugar nos palcos em setembro.

"Oi babys! Apareci aqui para vocês! Primeiramente, quero agradecer vocês. Muito obrigada pelas orações, pelo carinho, pelo amor, por tudo! Eu senti tudinho daqui! E segundo, tenho uma notícia: dia 1 de setembro estou de volta para a gente matar essa saudade. Espero todo mundo! Um beijo! Amo vocês muitão, nunca se esqueçam!", declarou Joelma nas redes sociais, em agosto.