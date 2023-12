No auge, Nattan surge aos prantos após ser afastado dos palcos pelos médicos

Nattan surge aos prantos após ser afastado dos palcos; cantor deve passar por exames ao longo da semana para revelar o que aconteceu

O cantor cearense Nattan, também conhecido como Nattanzinho, surgiu muito abalado nas redes sociais na madrugada deste domingo, 31. É que ele teve o show que realizaria na Virada em Recife cancelado.

Com problemas de saúde, ele seguiu a recomendação médica e vai passar por uma bateria de exames. Até o momento, não foi revelado o que o cantor tem - ele está no auge da carreira. Muito abalado, o cantor apareceu chorando muito em um vídeo compartilhado em seu perfil.

O show do artista aconteceria no Polo Orla, na Zona Sul do Recife, neste sábado (30). Ele também cancelou outras apresentações agendadas para o período de final de ano e foi substituído por outros artistas.

Nattan passou mal na sexta-feira, quando se apresentava em uma festa pré-ano novo. Ele substituído por Felipe Amorim após o mal-estar que ainda não está totalmente esclarecido. O artista foi medicado.

Nattanzinho surge chorando

Nattan comemora sucesso na carreira

O cantor Nattan conversou com a CARAS Digital há pouco tempo e comemorou o seu sucesso na carreira musical. Para começar, ele relembrou os momentos que o marcaram durante a carreira. "Teve tantas que me marcaram, mas o que me marcou até agora foi criar o DVD do início. Um DVD para mais de 400 mil pessoas e tive a oportunidade da minha mãe estar lá na montagem do palco, mostrei para a minha mãe aquilo tudo. A sensação de que a gente conseguiu, deu certo. Um DVD da minha vida, me marcou bastante, nunca vai sair da minha memória", afirmou ele.