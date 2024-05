Ex-BBB Isabelle Nogueira mostra encontro com Joelma: "Sou sua fã"

Nas redes sociais, Isabelle Nogueira, ex-participante do BBB 24, mostrou o momento em que se encontrou com a cantora Joelma

Isabelle Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil 24, conheceu a cantora Joelma nesta quinta-feira, 2. Através dos Stories do Instagram, a dançarina mostrou o momento que se encontrou com a artista, que está em Manaus.

"Maravilhosa, que prazer te conhecer", diz a manauara ao abraçar Joelma. "Sou muito sua fã, fã do seu trabalho. Tenho muito orgulho da mulher que você é, da representante nortista que você é também", acrescentou ela.

A ex-BBB também foi elogiada pela cantora. "Você brilhou demais lá [no BBB]. Representou o nosso norte", afirmou a artista, que vai se apresentar em um festival de Manaus nesta sexta-feira, 3.

Recentemente, Isabelle se reuniu com Wilson Lima, governador do Amazonas, para celebrar sua participação no Big Brother Brasil. A dançarina, que ficou em terceiro lugar no reality, foi honrada e agradecida por ter levado o Festival de Parintins ao BBB 24.

"A gente tá indo lá na sede do governo falar com o governador e agradecer pessoalmente todo carinho que ele teve comigo nessa temporada. O Amazonas de fato todo abraçou a Cunhã Poranga no Big Brother Brasil 2024, vamos lá cumprimentar…", disse a dançarina na ocasião.



A ex-BBB Isabelle Nogueira chamou a atenção ao compartilhar vídeos de sua visita a uma aldeia em Manaus. Nesta última quarta-feira, 01, a dançarina surgiu deslumbrante em meio à floresta e um detalhe dividiu opiniões entre os internautas.

De maiô, a ex-participante do reality surgiu descalça curtindo o local e deu o que falar com os seus pés. Isso porque, alguns consideraram a parte do corpo de Isabelle feia, mas a maioria se identificou com a manauara. "Bonita da canela pra cima", opinaram. "Quem gosta de pé é frieira", brincaram. "Toda mulher bonita tem o pé feio", escreveram. "Querem que ela faça o quê? Cirurgia nos pés?", questionaram outros defendendo a affair de Matteus. Confira!