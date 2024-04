Ex-BBB Isabelle é recebida pelo governador do Amazonas: “Agradecer”

Isabelle Nogueira se reuniu com o governador do Amazonas, nesta segunda-feira, 22, para celebrar sua jornada no Big Brother Brasil

A ex-BBB, Isabelle Nogueira, se reuniu com Wilson Lima, governador do Amazonas, nesta segunda-feira, 22, para celebrar sua participação no Big Brother Brasil. A dançarina, que ficou em terceiro lugar no reality, foi honrada e agradecida por ter levado o Festival de Parintins ao BBB 24.

“A gente tá indo lá na sede do governo falar com o governador e agradecer pessoalmente todo carinho que ele teve comigo nessa temporada. O Amazonas de fato todo abraçou a Cunhã Poranga no Big Brother Brasil 2024, vamos lá cumprimentar…”, disse Isabelle nos stories do Instagram.

Dentro do reality show da Globo, Isabelle sempre falou com muito orgulho de Parintins. Um dos maiores desejos da ex-sister era poder mostrar a cultura do local para todo o Brasil. Fora do programa, a manauara recebeu o título de embaixadora do Festival Folclórico da cidade.

Na última sexta-feira, 19, Isabelle celebrou a ancestralidade indígena ao comemorar o Dia dos Povos Originários no Brasil. A Cunhã-poranga do Boi Garantido refletiu sobre a necessidade de respeitar os povos indígenas e também a preservação da floresta amazônica.

Isabelle é surpreendida com festa durante sua chegada em Parintins

A manauara desembarcou em Parintins na tarde de domingo, 21, e mostrou alguns registros através das redes sociais do momento mais aguardado por todos. Em vídeos compartilhados em seu Instagram, é possível perceber que a Cunhã, como era carinhosamente chamada por seus colegas de confinamento no reality show, foi surpreendida com uma multidão em carreata extensa nas ruas da cidade.

"E hoje desembarquei na minha amada PARINTINS! Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar viver algo tão grandioso assim", iniciou ela na legenda. E completou: "Olha o tanto de gente que foi me receber no aeroporto, meu povo! Só tenho gratidão por todo o carinho que estou recebendo. Levar a nossa cultura para o Brasil foi a minha grande missão! Orgulho de fazer parte dessa grande e histórica união tribal!".