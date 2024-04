Ex-BBB Isabelle é surpreendida com festa durante sua chegada em Parintins

Isabelle, terceira colocada do BBB 24, retornou à Parintins e foi recebida com muito carinho por fãs da cidade: 'Orgulho'

Terceira colocada do BBB 24, da Globo, a ex-sister Isabelle Nogueira já retornou para sua cidade natal e foi recebida com muito carinho em Parintins, no Amazonas. A manauara desembarcou no local na tarde de domingo, 21, e mostrou alguns registros através das redes sociais do momento mais aguardado por todos.

Em vídeos compartilhados em seu Instagram, é possível perceber que a Cunhã, como era carinhosamente chamada por seus colegas de confinamento no reality show, foi surpreendida com uma multidão em carreata extensa nas ruas da cidade. "E hoje desembarquei na minha amada PARINTINS! Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar viver algo tão grandioso assim", iniciou ela na legenda.

E completou: "Olha o tanto de gente que foi me receber no aeroporto, meu povo! Só tenho gratidão por todo o carinho que estou recebendo. Levar a nossa cultura para o Brasil foi a minha grande missão! Orgulho de fazer parte dessa grande e histórica união tribal!".

Dentro do BBB 24, Isabelle Nogueira sempre falou com muito orgulho de Parintins. Um dos maiores desejos da ex-sister era poder mostrar a cultura do local para todo o Brasil. Fora do programa, a manauara recebeu o título de embaixadora do Festival Folclórico da cidade.

A novidade foi divulgada com os fãs da Cunhã nas redes sociais do Boi Garantido. "Recebemos com muita gratidão e uma admiração gigante, a nossa Cunhã-Poranga, Isabelle Nogueira, agora, Embaixadora do nosso Festival Folclórico", declararam na legenda.

"Hoje o nosso Festival é visto através de um novo olhar e uma perspectiva ainda maior, e devemos todos os agradecimentos a essa mulher da Amazônia, perreché, guerreira e vitoriosa. Você nos deu muito orgulho, @isabellenogueiraoficial. Obrigado por tudo! O Boi Garantido te agradece, o Amazonas te agradece, a cultura nortista te agradece. Você é a campeã do povo!", completaram.

Isabelle celebra ancestralidade no Dia dos Povos Indígenas

Isabelle celebrou a ancestralidade indígena, nesta sexta-feira, 19, comemorando o Dia dos Povos Originários no Brasil. A Cunhã Poranga refletiu sobre a necessidade de respeitar os povos indígenas e também a preservação da floresta amazônica.

"Hoje, 19 de abril, celebramos a sabedoria ancestral e a resiliência dos povos originários. Os povos indígenas carregam em suas histórias o peso de conflitos, invasões e genocídios que ecoam por gerações. E é nessa resistência incansável, nessa luta pela proteção da floresta e pelos direitos de seus povos, que encontramos uma fonte poderosa de inspiração para continuar lutando", disse a ex-BBB na publicação.

No vídeo, Isabelle resgatou momentos em que esteve em profunda conexão com suas raízes dentro e fora do reality show, participando de rituais e também do tradicional Festival de Parintins, em que ela é a cunhã poranga do Boi Garantido, que disputa espaço com a alegoria do Boi Caprichoso. Confira!