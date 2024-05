Filha de Fernanda Young recebe convite VIP para show da Madonna; entenda

Filha de Fernanda Young ganha convite especial para assistir ao show da Madonna em Copacabana por motivo inusitado; saiba mais

Já imaginou ter o mesmo nome que a Madonna? Quando a apresentadora Fernanda Young (1970 - 2019) deu à luz suas filhas gêmeas, decidiu homenagear sua cantora preferida ao registrar uma das herdeiras como Cecília Madonna. Agora, a jovem recebeu um convite exclusivo para assistir ao show da artista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Tudo começou quando Cecília usou as redes sociais para exibir seu documento e fazer um pedido ao patrocinador: um convite para assistir à apresentação em um local exclusivo. "Me dá um vip pro show da Madonna por favor tá no meu nome", ela brincou. A publicação rapidamente viralizou e ganhou o apoio dos fãs da apresentadora.

oi @itau me dá um vip pro show da Madonna por favor tá no meu nome pic.twitter.com/hDQHIto56G — cecilia madonna (@bebenepotismo) April 26, 2024

No dia em que Fernanda completaria 54 anos, o patrocinador do show da Rainha do Pop homenageou a apresentadora e decidiu presentear sua herdeira com o convite. Nas redes sociais, Cecília celebrou a conquista e emocionou ao falar sobre sua mãe: “Conseguir o vip pra Madonna no aniversário da minha mãe é muito especial!!!!”, iniciou.

“Era um dos sonhos dela me levar para ver a Madonna então muito obrigada pela ajuda gente. Ela vai estar com todos nós lá com certeza”, disse a jovem, que resgatou um registro antigo ao lado da apresentadora. Já na Cidade Maravilhosa, ela conferiu um ensaio do show, que contou com a participação de Pabllo Vittar, e até conheceu uma sósia da cantora ao lado de sua irmã gêmea.

conseguir o vip pra madonna no aniversário da minha mãe é MUITO especial!!!! era um dos sonhos dela me levar para ver a madonna então muito obrigada pela ajuda gente 🫶🫶🫶 ela vai estar com todos nós lá com certeza pic.twitter.com/kFtLt6vKZy — cecilia madonna (@bebenepotismo) May 1, 2024

Vale mencionar que, além de Cecília Madonna, Fernanda também deixou a gêmea Estela May e dois filhos adotivos Catarina Lakshimi e John Gopala. Seus quatro herdeiros são frutos do relacionamento de longa data com Alexandre Machado. Além da parceria amorosa, eles também trabalhavam juntos e inclusive, foram os roteiristas da série 'Os Normais'.

Aos 49 anos, a apresentadora Fernanda Young faleceu no dia 25 de agosto de 2019. Após complicações decorrentes de uma crise de asma, seguidas por uma parada cardíaca, a atriz não resistiu. Além de sua carreira na televisão, ela também era escritora, autora de um livro de poesias, e trabalhava como roteirista em diversas peças teatrais.

