Filhos de Madonna, David e Mercy, são flagrados no Rio de Janeiro

Poucos dias antes do grande show de Madonna em Copacabana, os filhos dela são fotografados pelos paparazzi em dia de sol no Rio de Janeiro

Filhos da cantora Madonna, David Banda e Mercy James foram flagrados no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 2. Os dois estão hospedados no hotel de luxo Copacabana Palace junto com a mãe e a equipe da artista para o show que acontecerá no próximo sábado, 4, na praia.

David foi fotografado enquanto conversava com uma amiga na varanda do hotel. O rapaz surgiu com boné azul e camiseta regata branca durante o dia ensolarado no Rio de Janeiro. Por sua vez, Mercy apareceu na área externa do hotel enquanto usava um chapéu colorido e camiseta de time de futebol.

Vale lembrar que Madonna tem seis filhos, mas apenas alguns deles vieram ao Brasil até o momento. Assim que Madonna desembarcou em solo brasileiro na semana passada, ela também foi vista com as gêmeas Stella e Estere. Por enquanto, a artista não revelou se Lourdes e Rocco já estão no Brasil ou se vão vir para o show do final de semana.

Cachê da Madonna

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.