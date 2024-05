Biah Rodrigues e Sorocaba comemoram aniversário do filho com festa luxuosa

Nas redes sociais, a influenciadora digital Biah Rodrigues mostrou os detalhes da festa de aniversário luxuosa de seu filho com Sorocaba

Biah Rodrigues e Sorocaba prepararam uma festa luxuosa para comemorar o aniversário do filho mais velho, Theo. O menino completou quatro anos na última sexta-feira, 17, e celebrou a data especial o lado dos familiares e amigos.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou fotos e um vídeo para mostrar os detalhes da festa, que teve o personagem Sonic como tema principal. "4 anos do nosso milagre Theo", escreveu ela na legenda de uma publicação.

A mulher do cantor Sorocaba ainda mostrou que a celebração do herdeiro contou com a presença de outros personagens, como o Homem-Aranha, A Patrulha Canina, e o Relâmpago McQueen, do filme Carros. "Que dia especial, é memorável pro nosso Theozinho e os seus amiguinhos", disse a famosa.

Vale lembrar que Biah e Sorocaba também são pais de Fernanda, que tem três anos. Além disso, a influenciadora digital está grávida de gêmeos.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah e Sorocaba homenageiam o filho

No dia do aniversário do filho, Biah mostrou que preparou um café da manhã especial para Theo. Ao compartilhar o vídeo da surpresa que preparou para o herdeiro, ela o homenageou. "Meu primogênito, minha FLECHA! Filho existe uma vida antes de você e uma depois que você chegou, é só hoje eu entendo os planos de Deus. Desejo que você cresça em graça e estatura, forte e corajoso, e que Jesus seja sempre o centro da vida. Eu te amo! Feliz 4 anos", escreveu a mamãe.

Sorocaba também postou uma foto com o menino e o parabenizou. "Quatro anos se passaram e sou muito grato por você ter trazido um novo sentido pra nossas vidas. Obrigado por me ensinar tanto, na maioria das vezes sem precisar usar palavras. O tempo tem voado, mas fico feliz por Deus me dar a oportunidade de viver intensamente nossos momentos juntos da melhor forma possível. Te amo, filho!… Parabéns, Theo", disse o sertanejo.