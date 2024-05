Carol Celico se derrete em novos cliques com o filho caçula: "Amor da mamãe"

A empresária e influenciadora digital Carol Celico encantou os seguidores ao postar novas fotos com Rafael, seu filho caçula

A empresária Carol Celico usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para se declarar para o filho caçula, Rafael. O menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Eduardo Scarpa, veio ao mundo no último dia 15.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou duas fotos em que o marido aparece com o recém-nascido no colo e aproveitou para se declarar para o pequeno. "A gente que fez... gratidão que transborda nossos corações. Obrigada por esse privilégio e presente de ter nos escolhido, Rafael, amor da mamãe e do papai!", se derreteu a mamãe.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques. "É muito lindo", disse uma internauta. "Família linda", escreveu outra. "Tão feliz por vocês!!! Parabéns pela chegada do Rafael! Chuva de bençãos!!! Família maravilhosa", falou uma fã.

Recentemente, Carol postou algumas fotos com os três filhos juntos. No Instagram, ela surgiu sorridente ao lado de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13, frutos seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká. "Agora estamos completos! Obrigada por escolher essa família, Rafael! Estaremos e seremos sempre por você! Te amamos muito!", escreveu.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico impressiona ao exibir detalhes de recepção luxuosa na maternidade

No último domingo, 19, Carol Celico impressionou seus seguidores ao compartilhar detalhes da recepção luxuosa que organizou para dar as boas-vindas ao seu terceiro filho, o pequeno Rafael, fruto de seu relacionamento e primeiro herdeiro com Eduardo Scarpa. Agora em casa, a empresária e influenciadora digital compartilhou registros da maternidade.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Carol dividiu detalhes da recepção personalizada para seu terceiro filho no hospital. A decoração foi pensada em tons de verde, incluindo arranjos de flores brancas e torres de docinhos na temática. Além disso, o nome e a inicial do menino aparece bordada ou impressa em vários elementos. Saiba mais!