BBB 24: Globo toma decisão sobre contrato de ex-participantes após reclamações

Nesta terça-feira, 21, alguns participantes do grupo pipoca do BBB 24 foram dispensados pela Globo. Eles tinham um contrato com a emissora e eram proibidos de trabalhar com marcas que não fossem autorizadas previamente.

Segundo o site Notícias da TV, apenas Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem contratados. Após a decisão da Globo de encerrar os contratos, a maioria dos ex-brothers e sisters retiraram de suas redes sociais o endereço de e-mail que direcionava para a área comercial da emissora.

Ao que tudo indica, o fim da parceria aconteceu devido as reclamações de alguns ex-participantes, que afirmaram que estavam com dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho após o reality show. Maycon Cosmer e Thalyta Alves foram alguns dos ex-BBBs que desabaram sobre a situação na web.

"Nome no SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], Serasa... Assim tá a vida do ex-BBB", revelou o cozinheiro Maycon ao mostrar os boletos que tinha que pagar.

Thalyta também desabafou sobre não ter oportunidade. "Estamos todos no mesmo barco, Titanic o nome. Infelizmente o mito de que basta entrar no BBB para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira. Infelizmente não é o caso."

"Após a minha eliminação, tudo que recebi foram vários 'nãos' ou 'você não apareceu o suficiente', 'não gritou o suficiente', 'não tem seguidores suficiente'. E é bom ressaltar que, de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Não sai cancelada, não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se tivesse feito teria ido mais longe no jogo, mas vivi o BBB com o mesmo caráter que vivo a vida", completou a sister.

O economista e ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais para deixar um conselho pessoal para quem deseja participar do reality show da TV Globo. Alguns participantes da edição de 2024 fizeram um desabafo a respeito da falta de oportunidades assim que deixam o programa.

"Eu nunca tive expectativa de trabalhar com publicidade, até porque, se formos reparar, poucos são os homens que saem do BBB e trabalham com publicidade. Eu sempre falei que meu objetivo com o Big Brother era conseguir dinheiro para quitar o apartamento da minha mãe e poder custear meus estudos nos Estados Unidos, o que é muito caro. Não dá para contar com o ovo dentro do fu*ico da galinha. A fama é hoje, não é o amanhã. A única coisa que ninguém toma de mim é o meu conhecimento", disse. Confira o comentário na íntegra!