Assim como Pitel e Fernanda, relembre ex-BBBs que foram contratados pela Globo

Dupla dinâmica do BBB 24, Giovanna Pitel e Fernanda Bande ganharam programa na Globo. Veja quem passou pelo reality e também se deu bem

O Big Brother Brasilé visto como uma porta de entrada para o sucesso por muitos brasileiros. Ao longo 24 edições, o reality show já revelou atores, apresentadores e influenciadores de sucesso. Nesta quarta-feira, 24, por exemplo, a Globo oficializou a contratação de Fernanda Bande e Giovanna Pitel, do BBB 24.

As amigas inseparáveis participaram de um evento de divulgação do Grupo Globo onde foram confirmadas no elenco da TV. Elas vão comandar um programa no Multishow ainda no primeiro semestre desde ano. A CARAS Brasil lista quem também passou pelo programa e se deu bem com a emissora.

Sabrina Sato

Considerada uma das personalidades mais carismáticas do país, a apresentadora do Entre Nós Dois, atração em que comanda ao lado de Marcelo Adnet, participou do BBB 3 e não saiu mais da mídia. Ela foi assistente do extinto Pânico na Band (2012-2017), ganhou um programa que levava o seu nome na Record, comandou os realities Game dos Clones(2020) e Ilha Record(2021), até ser contrada pela Globo para atuar no Multishow e no GNT.

Grazi Massafera

A atriz foi uma das figuras queridas do BBB 5. Após deixar a casa como vice-campeã, fez uma participação em Páginas da Vida (2006). A partir daí, a famosa não saiu da Globo e estreou Negócio da China (2008), Tempos Modernos (2010), Flor do Caribe(2013). A consolidação da carreira como atriz veio com o papel de Lara, uma viciada em dorgas na novela Verdades Secretas(2015), sem que recebeu uma indicação ao Emmy Internacional. Atualmente, ela grava novela Dona Beija da Max.

Juliana Alves

A artista participou do BBB 3 e conquistou o Brasil por suas atuações em Chocolate com Pimenta(2003), Duas Caras(2007), Ti Ti Ti(2010), Salve-se Quem Puder(2020) e Amor Perfeito(2023). Atualmente, é uma das estrelas mais queridas das novelas da Globo.

Fernanda Keulla e Vivian Amorim

A campeã do BBB 13e a vice do BBB 17 também ganharam contratos com a Globo. As duas comandaram o Bate-Papo BBB com o Eliminado e apresentaram o extinto Vídeo Show em 2018. Vivian também atuou como apresentadora do Multishow.

Ana Clara Lima

Terceira colocada do BBB 18, a apresentadora foi confirmada no comando do reality show Estrelas da Casa, principal aposta da Globo para o segundo semestre deste ano. Além disso, ela segue no Multishow comandando o BBB - A Eliminaçãoquando o BBB estiver no ar.

Pitel e Fernanda

A dupla do BBB 24 ficou famosa por ter passado boa parte da temporada sentada na cama fofocando sobre assuntos externos e internos da casa mais vigiada do Brasil. Agora, elas foram contratadas pela Globo para comandar o novo talk show que será ambientado num quarto com direito a cama de casal. A primeira temporada terá 10 episódios e deve receber ex-BBBs e estrelas da emissora.

