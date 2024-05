Fora do SBT, Christina Rocha ganha recado especial da filha de Silvio Santos

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti lamentou a saída da apresentadora Christina Rocha do SBT após 43 anos na emissora

A apresentadora Christina Rocha surpreendeu os telespectadores esta semana ao revelar que decidiu sair do SBT após 43 anos de trabalho na emissora. Destaque no comando do extinto programa 'Casos de Família', a comunicadora estava na atração 'Tá na Hora', que estreou neste ano.

Em pouco menos de um mês, Christina se afastou do novo programa do SBT após se mostrar descontente com o formato. A emissora de Silvio Santos, então, informou que não tinha outro projeto para ela neste momento e, com isso, romperam o contrato em comum acordo.

Através de suas redes sociais, a apresentadora publicou uma carta aberta explicando aos fãs sua decisão. Além de receber diversas mensagens de apoio do público, ela também ganhou um recado para lá de especial da filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti.

Nos comentários, a vice-presidente do SBT desejou felicidades a Christina Rocha e lamentou sua saída da emissora após tantos anos de parceria. "Te amo Chris! Que seja um até breve. O SBT te ama e eu também", iniciou Daniela.

E completou: "Que você seja feliz sempre e saiba que eu te entendo. Queria muito que tivesse dado certo. Até breve". Além da vice-presidente, outros amigos de longa data também deixaram mensagens carinhosas à comunicadora.

"Chris, você tentou, isso é o que importa! Fique bem e abra o coração para as coisas boas que virão! Te amo minha amiga, você é show e estamos juntas", escreveu a psicóloga Anahy D'Amico, parceira de palco de Christina Rocha no 'Casos de Família'.

"MARAVILHOSA! Você é gigante! Foi uma honra poder estar um pouquinho com vc!!!! Voa", disse a jornalista Michelle Barros. "Boa sorte minha amiga e obrigado pelo apoio enquanto estivemos juntas! Te adoro", declarou a ex-A Fazenda Márcia Fu.

Christina Rocha fez reflexão sobre trabalho um dia antes de deixar SBT

Christina Rocha (66) deixou o SBT nesta quinta-feira, 2, após 42 anos na programação da emissora. Um dia antes da notícia, nesta quarta-feira, 1º, a apresentadora celebrou o Dia do Trabalho e publicou uma reflexão em seu perfil do Instagram.

"Que nunca a vida e suas experiências no decorrer desse caminho, tirem de nós a vontade de fazer, crescer, amar e realizar sonhos! Nós merecemos! Viva o Dia do Trabalho!", escreveu Christina Rocha na legenda da foto, que parece mostrar sua carteira de trabalho dos anos 1980.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas elogiaram a apresentadora e comentaram sobre os seus salários. Na época, a artista recebia em cruzeiro, moeda vigente no Brasil nos anos 1980, e, por isso, teve salários que foram de 51 mil até 207 mil.