Amanda Meirelles reflete sobre trabalho voluntário no Rio Grande do Sul

Campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles explicou nas redes sociais por que fez questão de ajudar no RS e é elogiada

Nesta sexta-feira, 17, Amanda Meirelles fez um relato sobre sua experiência de trabalhar como médica voluntária no Rio Grande do Sul. Ao compartilhar um compilado de fotos tiradas durante o período no qual fez plantão para ajudar as vítimas das enchentes no Estado, ela explicou o motivo da sua ida.

"E dessa vez na mala tinha algo mais valioso do que qualquer marca de roupa. Separei meu melhor look e acessórios para viver no mood que sempre fui especialista, fui fazer o que ninguém podia fazer por mim: a minha parte! Continuem doando e orando por todos! Essa engrenagem motivadora não pode parar", declarou a campeã do BBB 23.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas exaltaram a atitude de Amanda e relembraram a passagem da médica pelo BBB. “Torci para a pessoa certa”, disse uma, “Estou só o meme da caminha gritando ‘Me perdoa'”, pontuou outra, "Você é muito admirável e muito necessária. Que bom que há um ano e quatro meses o Brasil todo teve o privilégio de te conhecer", acrescentou uma fã, “Muito orgulho da mulher foda que você é. Uma mulher extremamente sensível e apaixonada. Obrigada por você ser você”, falou uma terceira.

A médica trabalhou em UTIs da região por 10 dias e auxiliou tanto pessoas quanto animais em abrigos criados para ajudar as pessoas que perderam suas coisas nas enchentes. Entre as idas ao hospital, ela completou 100 horas de plantão.

Nesta quinta-feira, 17, Amanda retornou a São Paulo após trabalho como médica no Rio Grande do Sul.

A profissional usou os Stories durante a tarde para se despedir do local. "Depois de dez dias estou retornando para São Paulo. Assim como a maioria dos voluntários, fiquei algumas horas esperando vaga no voo na base aérea e durante o período refleti sobre os dias", iniciou.

"Voltei aos hospitais, fui pra rua e para os abrigos e tenho certeza que ainda há muito o que se fazer", continuou a médica. "Tive contato com vários voluntários que vieram de diversas partes do Brasil em uma corrente de solidariedade emocionante me fazendo acreditar que ainda existe gente boa no mundo".Veja!