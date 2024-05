Médica, ex-BBB Amanda volta para São Paulo após dias de trabalho voluntário no RS

A campeã do Big Brother Brasil 23 passou dez dias ajudando em UTIs e abrigos no Rio Grande do Sul; 'Coração apertado', contou Amanda

Amanda Meirelles voltou para São Paulo nesta quinta-feira (16) após trabalho como médica no Rio Grande do Sul. A campeã do BBB 23 passou dez dias no estado e, nesse período, trabalhou em UTIs da região e auxiliou pessoas e animais nos abrigos destinados às vítimas das enchentes.

A profissional usou os Stories durante a tarde para se despedir do local. "Depois de dez dias estou retornando para São Paulo. Assim como a maioria dos voluntários, fiquei algumas horas esperando vaga no voo na base aérea e durante o período refleti sobre os dias", iniciou.

"Voltei aos hospitais, fui pra rua e para os abrigos e tenho certeza que ainda há muito o que se fazer", continuou a médica. "Tive contato com vários voluntários que vieram de diversas partes do Brasil em uma corrente de solidariedade emocionante me fazendo acreditar que ainda existe gente boa no mundo".

Em seguida, apontou: "E não existe nenhuma pessoa ou doação que vai tirar o mérito do povo gaúcho. Era o povo salvando o povo, encontrando em momento de incertezas a sua maior força".

"Uma colega de profissão que estava em um dos hospitais que foi alagado ajudando na retirada dos pacientes pelo resgate, me apresentou emocionada a música Querência Amada e nela existe uma frase que resume tudo: "Bondade nunca é demais." O coração tá apertado com uma sensação de que dava pra fazer mais. Eu vou mas volto", finalizou.

Em outra publicação, Amanda voltou a exaltar as equipes hospitalares. "Vou aproveitar essa marcação para agradecer a toda a equipe de voluntários que me ajudaram a atender as demandas que chegavam. Tantas histórias, tantas lutas", disse a profissional da saúde.

