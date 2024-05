Ex-BBB Amanda Meirelles cuida de cachorro resgatado no RS e vídeo repercute

Um vídeo compartilhado no Instagram mostra a ex-BBB Amanda Meirelles prestando socorro a um cachorro, que foi resgatado no Rio Grande do Sul

O nome de Amanda Meirelles, campeã do Big Brother Brasil 23, virou assunto nas redes sociais na manhã desta quinta-feira,16. O motivo foi um vídeo compartilhado pela nutricionista gaúcha Laís Schuh, voluntária no resgate de animais nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Na publicação, a ex-BBB aparece cuidando de um cachorro.

"Muita gente já passou por aqui ajudando, sendo voluntária. Muitos com bastante visibilidade inclusive, mas ninguém foi como a Amanda Meirelles. Ela chegou aqui sem qualquer pretensão de ser vista. Meteu a mão na massa, foi atrás de local pra gente colocar os animais resgatados, socorreu os que chegavam muito debilitados e divulgou nosso trabalho. Assim, de graça. Sejamos sempre gratos a quem merece! Muito obrigada, Amanda! Tu foi incrível", exaltou Laís.

Amanda se emociona com a publicação

Ao tomar conhecimento da publicação, Amanda respondeu: "Me emociona ver essa mensagem, de verdade, de coração. Aprendi coisas que vou levar para a vida. O mundo precisa de pessoas como vocês que entregam o que são, e são tanto".

Voluntários em ação

Na segunda-feira, 06, Amanda Meirelles disse que estava indo para o Rio Grande do Sul para ajudar com seus conhecimentos médicos. Além dela, Thelma Assis e Marcela McGowan também estão atuando como voluntárias nas regiões atingidas pelas chuvas e enchentes. O campeão do BBB 24 Davi também está prestando apoio e arrecadando mantimentos para quem está precisando.

De acordo com informações do G1, já foram confirmadas 149 mortes no estado. Além de 112 desaparecidos e 806 feridos. Cerca de 617,7 mil pessoas estão fora de casa. Desse total, 79,4 mil foram para abrigos e 538,2 mil buscaram refúgio em casa de amigos e parentes. ALém disso, 11.002 anumais já foram resgatados nos 446 municípios afetados.