Cesar Tralli encanta ao mostrar festa junina da filha: 'Juntos'

De folga, Cesar Tralli encanta ao postar foto com Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus na festa junina de Manuella Pinheiro Tralli

Com uma rotina intensa na Globo, o jornalista Cesar Tralli conseguiu marcar presença neste sábado, 22, na festa junina de sua filha com Ticiane Pinheiro, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, que completará 5 anos nas próximas semanas.

Em sua rede social, o apresentador global postou um registro do evento com a família e encantou ao aparecer com a herdeira, a esposa e a enteada, a jovem Rafaella Justus. Todos, em clima da comemoração, apareceram abraçados aproveitando o momento na escola da caçulinha.

"Os quatro juntos é felicidade junina que vale pro ano todo…", escreveu o comunicador ao revelar o clique cheio de amor de sua intimidade. Ticiane Pinheiro também encantou ao compartilhar alguns registros do evento de sua filha mais nova.

É bom lembrar que nesta sexta-feira, 21, aconteceu a grande festa antecipada de Manuella com tema de Enrolados, da Disney. Além da decoração, bolo e lembracinhas chamaram a atenção com seus detalhes luxuosos.

O evento contou com a presença de todos os filhos de Helô Pinheiro e até do ex-marido da mãe, o empresário Roberto Justus, que postou uma foto do encontro de todos e falou sobre a relação que eles têm após o divórcio.

Confira as fotos da festa da filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebram o aniversário da filha

O jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro comemoraram o aniversário de 5 anos da filha, Manuella, em grande estilo. Eles reuniram seus amigos e familiares em uma celebração encantadora em um buffet de São Paulo nesta sexta-feira, 21.

A comemoração teve o filme da animação Enrolados, da Disney, e a aniversariante surgiu com um vestido lilás igual ao da protagonista da história. Na entrada da festa, os pais corujas posaram com a herdeira e também com Rafaella Justus, que é a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

A festa aconteceu alguns dias antes da data de aniversário oficial de Manuella. A menina só completará 5 anos de vida no dia 12 de julho de 2024. Veja as fotos do evento luxuoso aqui.