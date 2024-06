Simone Mendes reencontra o marido após retiro espiritual extremo

Após alguns dias de retiro espiritual extremo, Simone Mendes reencontra o esposo, Kaká Diniz, e se emociona ao revê-lo com os filhos

A cantora Simone Mendes reencontrou o marido, o empresário Kaká Diniz, após ele viajar para um retiro espiritual de homens com condições desafiadoras. Neste sábado, 22, a famosa postou o momento em que pode revê-lo com os filhos e apareceu bastante emocionada.

Com uma rotina intensa de shows, a ex-dupla de Simaria Mendes comentou que rodou o país para poder vê-lo e que fez questão de fazer isso por ele. É bom lembrar que nos últimos dias, a artista desabafou sobre o amado estar na floresta com o mínimo necessário, enfrentando racionamento de comida e dormindo no chão.

"Valeu a pena rodar o Brasil pra ti dar esse Abraço , dizer que você é campeão e tbm o grande Amor das nossas Vidas ! Nós Te Amamos", escreveu a famosa ao postar o vídeo da família se abraçando após dias separada.

Orgulhosa do esposo, Simone Mendes comentou nos últimos dias sobre a ida dele ao retiro só para homens. "Para quatro dias, acho que ele só tem uma fruta, água e mais alguma coisa lá. Tem que sobreviver na floresta, na montanha”, contou um pouco.

Simone escreve carta para o marido:

A cantora Simone Mendes surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma carta que escreveu para seu marido, o empresário Kaká Diniz nesta sexta-feira, 21. Ela falou sobre o período longe do marido para que ele pudesse ir ao retiro e destacou o amor deles: "Carta para meu amor, Kaká Diniz”, ela iniciou o relato e refletiu sobre a trajetória dos dois.

“Amor da minha vida, quando você sair do retiro em que você está e ler essa carta,quero que saiba que esta carta é apenas para deixar registrado o tamanho do amor que sinto por você. Quero dizer o quanto é bom ser amada e amar assim, tão infinitamente. Amo tudo que vivemos, amo quando estamos eu, você e nossos filhos”, disse; confira na íntegra.