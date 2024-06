Saiba quanto custou a moto que Carlinhos Maia devolveu para Simone Mendes

Após ganhar moto milionária, Carlinhos Maia devolveu presente de luxo para Simone Mendes e Kaká Diniz; saiba quanto custou o presente rejeitado

Nos últimos dias, o influenciador Carlinhos Maia deu o que falar ao devolver um presente caríssimo que ganhou da cantora Simone Mendes e o esposo dela, o empresário Kaká Diniz. O humorista surpreendeu ao levar a moto luxuosa de volta para o casal que mora no mesmo condomínio que ele.

Ao devolver o item de luxo, o empresário revelou o motivo da devolução e divertiu. Apesar do veículo custar mais de R$ 100 mil e ser o único, Carlinhos Maia brincou que agora entende o motivo dele ser o único fabricado após levar um susto ao tentar pilotá-lo.

Amedrontado com a potência da moto, o esposo de Lucas Guimarães resolveu devolver o presente e surpreendeu o casal de amigos com a atitude. "É a primeira vez que vejo alguém devolver um presente”, divertiu-se Kaká Diniz. “Deus me livre. Eu fui pegá-la para ir à quermesse, na primeira acelerada que dei, eu quase fui junto”, falou sobre o susto que levou. Veja o momento da devolução aqui.

Carlinhos Maia gasta fortuna em item raro no leilão de Neymar

O leilão beneficente organizado pelo craque Neymar Jr aconteceu na segunda-feira, 03, no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. E o influenciador Carlinhos Maia abriu a carteira e foi um dos compradores dos vários lotes disponibilizados no evento.

Ele levou para casa um dos relógios mais raros da coleção de Faustão: um Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosé. De acordo com informações do portal Quem, o item foi arrematado pelo valor de R$ 450 mil. João Guilherme Silva, o filho do apresentador, foi ao evento representar o pai.

"Olha quem arrematou o relógio do Faustola", disse João ao gravar um vídeo com Carlinhos, que segurava uma sacola com o relógio. "Seu pai é uma referência mundial de comunicação, não vou perder essa. Estava esperando, que bom que ficou no finalzinho", retrucou Carlinhos. "A hora que olhei para ele, falei: 'Esse aí gosta de relógio e tem a bala para gastar'", falou João. "Ele pegou o melhor prêmio", opinou Lucas Guimarães, marido do comediante.