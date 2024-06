Carlinhos Maia devolve presente luxuoso que ganhou de Simone: 'Não quero'

Após ganhar moto luxuosa de Simone Mendes e o marido dela, Kaká Diniz, Carlinhos Maia devolve presente e revela motivo de sua atitude

O influenciador Carlinhos Maia devolveu o presente luxuoso que ganhou de Simone Mendes e o marido dela, o empresário Kaká Diniz. Nos últimos dias, o casal havia presenteado o humorista com uma moto por conta do aniversário dele que será no dia 12 junho.

Contudo, apesar de ter se divertido no primeiro momento com o transporte, Carlinhos Maia depois mudou de ideia sobre utilizar o item para se locomover e resolveu levar de volta à mansão de seus vizinhos. O influenciador digital então revelou o que aconteceu para não querer mais a moto caríssima.

"Não quero, não, pois quase arrancou meu braço”, falou o marido de Lucas Guimarães, que ainda sugeriu que ao invés de uma moto, seria melhor um relógio como presente. Vale lembrar que ele gosta tanto do acessório que comprou um no Leilão de Neymar Jr. que era de Faustão e por um alto valor.

O marido de Simone Mendes então reagiu ao ver a atitude do amigo. “É a primeira vez que vejo alguém devolver um presente”, divertiu-se Kaká Diniz. “Deus me livre. Eu fui pegá-la para ir à quermesse, na primeira acelerada que dei, eu quase fui junto”, falou sobre o susto que levou.

Carlinhos Maia gasta fortuna em item raro no leilão de Neymar

O leilão beneficente organizado pelo craque Neymar Jr aconteceu na segunda-feira, 03, no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. E o influenciador Carlinhos Maia abriu a carteira e foi um dos compradores dos vários lotes disponibilizados no evento.

Ele levou para casa um dos relógios mais raros da coleção de Faustão: um Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosé. De acordo com informações do portal Quem, o item foi arrematado pelo valor de R$ 450 mil. João Guilherme Silva, o filho do apresentador, foi ao evento representar o pai.

"Olha quem arrematou o relógio do Faustola", disse João ao gravar um vídeo com Carlinhos, que segurava uma sacola com o relógio. "Seu pai é uma referência mundial de comunicação, não vou perder essa. Estava esperando, que bom que ficou no finalzinho", retrucou Carlinhos. "A hora que olhei para ele, falei: 'Esse aí gosta de relógio e tem a bala para gastar'", falou João. "Ele pegou o melhor prêmio", opinou Lucas Guimarães, marido do comediante.