Simone Mendes impressiona ao revelar como ela gasta seu dinheiro

Sempre com looks acessíveis, Simone Mendes impressiona ao revelar como ela gosta de gastar seu dinheiro; veja!

Ocasionalmente, a cantora Simone Mendes é vista usando diversos looks acessíveis em seus shows, mas isso não quer dizer que ela não gosta de gastar seu dinheiro. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a ex-dupla de Simaria revelou no que ela gosta de investir sua fortuna.

Segundo a sertaneja, os looks 'econômicos' e populares vem de sua preguiça em comprar roupas, mas que ela também gosta de ser 'econômica' com seu guarda-roupa. "Preço, oferta e beleza. R$ 63,95 reais? Tem que respeitar uma cantora econômica. R$ 39, 09 num cropped, look mulher gato R$ 136,95…", brincou Simone.

A artista também revelou que gosta de investir em outras propriedades e que seu patrimônio é administrado por seu marido, o empresário Kaká Diniz, que faz os pagamentos de suas contas. "Eu gosto de investir em imóveis, cavalos e outras coisas que sou sócia, bebida… muita coisa", revelou.

No entanto, Simone disse que não se impede de comprar coisas caras quando deseja. "Eu tenho minhas coisinhas também, visto minhas coisinhas, tenho minhas bolsas, meus cintos, minhas joias, eu adoro também", disse ela, que ainda avisou que tenta ser econômica para sempre administrar bem seu dinheiro.

"Como a gente trabalha todos os dias fazendo show, não dá pra tirar quinze ou vinte mil reais todos shows pra você estar investindo todo dia, senão, meu amigo, aonde vai parar essa conta? Evito a fadiga e tomo muito suco com esse dinheiro", refletiu ao finalizar.

Marido de Simone Mendes se afasta para cumprir retiro espiritual extremo

Na última sexta-feira, 21, Simone Mendes revelou que seu marido, Kaká Diniz, precisou se afastar temporariamente para participar de um retiro espiritual apenas para homens. Com o ‘coração apertado’, a cantora compartilhou detalhes da experiência intensa que o empresário está vivenciando em seu refúgio de ‘sobrevivência’.

Nas redes sociais, a artista disse que durante esse período, ele está vivendo uma experiência imersiva em uma floresta. Kaká vai aprender a viver com o mínimo necessário em uma rotina intensa com racionamento de comida e cama no chão.

“Hoje eu tô com o coraçãozinho apertado, na verdade. Hoje é o terceiro dia. Meu marido foi fazer um retiro. Esse retiro é só para homens. Muito poderoso. Eles falam que o que a pessoa tá sentindo lá, você sente aqui, a esposa sente aqui do outro lado”, disse a artista, que desabafou sobre a saudade do marido durante o vídeo e revelou que inclusive, já chorou.

Mesmo sentindo falta do empresário, Simone está orgulhosa de sua perseverança no retiro: “Para quatro dias, acho que ele só tem uma fruta, água e mais alguma coisa lá. Tem que sobreviver na floresta, na montanha”, a cantora detalhou o desafio extremo que seu marido precisa cumprir durante os quatro dias isolado refúgio.