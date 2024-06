Virginia Fonseca faz reflexão sobre maternidade e diz: "Mãe é um bicho bobo"

Dividindo momento super fofo com sua filha, Maria Alice, Virginia Fonseca faz reflexão sobre maternidade e se declara para seus filhos; veja!

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou o seu lado mamãe babona com linda reflexão nas redes sociais. Neste sábado, 22, a esposa de Zé Felipe iniciou seu dia com um vídeo super fofo com sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, e falou sobre a maternidade com seus seguidores.

No vídeo, compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a empresária apareceu deitada em sua cama enquanto recebia beijinhos no rosto de sua primogênita. Juntinhas, as duas caíram na gargalhada e se divertiram durante a manhã.

Virginia logo se derreteu por sua pequena e adicionou uma reflexão sobre a maternidade na legenda da publicação. A apresentadora também é mãe de Maria Flor, de 1 ano, e está grávida de seu terceiro filho, José Leonardo.

"Ontem eu tava fazendo uma reflexão, eu e eu kkkkk que é a seguinte: mãe é um bixo bobo MESMO!! Eu como mãe ficaria 24H vivendo esse momento do reels, eu ficaria beijando as Marias e abraçando o dia inteiro e tem hora que elas não querem, e eu como mãe fico triste kkkkkk mas ai eu fico pensando que minha mãe também deve querer fazer a mesma coisa comigo, mas não faz porque sabe que eu não vou gostar (eu já tenho 25 anos viu gente, provavelmente quando eu era menor ela fazia 🤣), porque de fato, eu não vou mesmo", brincou a loira.

E continuou: "Então tirei a conclusão de que nós mães amamos DEMAIS e é um amor que não existe igual no mundo, não existe algo nem parecido… vou parar de beijar, abraçar e de ficar triste quando elas não quiserem?! Não. Kkkk foi só uma reflexão de uma mãe com saudade das filhas porque elas estavam dormindo".

Confira o vídeo:

Virginia exibe as filhas cumprindo tradição da família

A influenciadora digital Virginia Fonseca registrou um momento encantador de suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, com o pai delas, o cantor Zé Felipe. Ela mostrou que a família tem a tradição de pedir a benção para os mais velhos e as meninas fazem o gesto com seus pais.

No vídeo, as duas estavam prontas para curtirem uma festa junina e foram pedir a benção do pai. "Quem aguenta isso, gente?! Sério… Elas estão indo para uma festa junina no condomínio e aqui não sai de casa se não pedir a benção e a Floflo já quis dar uma de rebelde kkkkkk Maria Alice chamou atenção, mas no final as duas pediram benção e foram para festa. Ps: uma tem 1 ano e a outra tem 3!! Será q estamos lascados?!", disse a mãe coruja na legenda. Clique aqui e confira o vídeo!